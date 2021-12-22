Крушение МН17: в суде Нидерландов требуют для Гиркина и других террористов "пожизненное"

Прокуратура считает вину подозреваемых неопровержимой. А сторона обвинения доказала, что именно их ракетный комплекс сбил самолет.

За убийство 298 людей на борту рейса MH17 обвиняются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Они должны понести максимальное наказание и получить пожизненный срок, считает прокуратура Нидерландов. Об этом сообщила журналистка издания De Telegraaf Саския Беллеман на своей странице в Twitter.

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"Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Прокуратура таким образом пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой Бук, которая была запущена со стороны Первомайского", — сказала в ходе заседания прокурор Манон Риддербекс.

Во время заседания были заслушаны переговоры Леонида Харченко и Олега Пулатова, которые, говоря о ЗРК, используют выражение "наш Бук".

Что известно про обвиняемых?

[ + – ] Игорь Гиркин

Игорь Гиркин — отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, министр самопровозглашенной ДНР, гражданин России. Участник Российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе.

[ + – ] Сергей Дубинский

Сергей Дубинский — русский военный, полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, гражданин России. С 2014 года – участник российской агрессии против Украины. Основатель и первый глава военной разведки самопровозглашенной ДНР.

[ + – ] Леонид Харченко

Леонид Харченко- гражданин Украины, причастен к транспортировке ЗРК "Бук", сбившего рейс MH-17. Харченко был подчиненным Олега Пулатова и Сергея Дубинского. Объявлен в украинский и международный розыск.

[ + – ] Олег Пулатов

Олег Пулатов — подполковник запаса российских воздушно-десантных войск, гражданин России. Во время сбития рейса MH17 Пулатов являлся заместителем командира разведывательной службы боевиков самопровозглашенной ДНР. Пулатов находился рядом с установкой в момент выстрела.

Прокуратура Нидерландов начала оглашать обвинительное заключение в понедельник, 20 декабря. Финальное решение суд в Нидерландах вынесет осенью 2023 года.

Трагедия рейса MH17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров — подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Судебный процесс по делу сбитого рейса начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама. В деле фигурируют четыре обвиняемых — три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Все четверо привлекаются к ответственности за то, что стали причиной крушения рейса MH17.

Ранее Фокус рассказывал, что один из свидетелей по делу MH17 скончался и назвал причину этого.

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