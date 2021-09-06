Семьи жертв рейса MH17 обвинили Россию во лжи

Потерявшая в авиакатастрофе отца и мачеху голландка Риа ван дер Стин обратилась к Москве, процитировав писателя-диссидента Александра Солженицына.

Родственники жертв, погибших при крушении самолета авиакомпании Malaysian Airlines, 6 сентября начали давать показания в голландском судебном процессе. Они назвали ложью заявление российской стороны о ее непричастности к трагедии, сообщило Reuters.

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Международная группа следователей пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной пророссийскими боевиками. Пусковая установка, использованная для запуска ракеты, принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде. Москва отрицает всякую свою ответственность.

"Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут", – заявила Риа ван дер Стин, потерявшая в катастрофе отца и мачеху. Она пояснила, что процитировала советского писателя-диссидента Александра Солженицына, и объяснила, что привела эту цитату "для тех, кто сегодня прислушивается к российскому режиму".

Голландка стала первой из десятков родственников, которым будет предоставлена ​​возможность выступить или подать письменные заявления в течение ближайших трех недель.

Австралийка Ванесса Ризк указала на президента России Владимира Путина и его правительство как на часть "политического кошмара", который привел к катастрофе. При крушении самолета погибли ее родители.

К суду по обвинению в убийстве привлечены трое россиян и один гражданин Украины, причастные к сепаратистам на Донбассе.

Россия, которая утверждает, что не финансировала и не поддерживала боевиков, отказалась экстрадировать подозреваемых, который сейчас находятся на ее территории. Один из них прислал в суд своих адвокатов, поэтому судебное разбирательство не считается полностью заочным.

В понедельник, 6 сентября, судьи заявили, что ожидают вынесения приговора в конце 2022 года.

Напомним, в феврале глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что нет оснований для возложения на Украину ответственности за незакрытое воздушное пространство над Донбассом в июле 2014 года, когда был сбит самолет рейса MH17 — у нее не было сведений о том, что гражданские самолеты находились в опасности, так как у боевиков не было средств ПВО большого радиуса действия.

Самолет рейса МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.