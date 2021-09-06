Сім'ї жертв рейсу MH17 звинуватили Росію у брехні

Втративши в авіакатастрофі батька і мачуху, голландка Ріа ван дер Стін звернулася до Москви, процитувавши письменника-дисидента Олександра Солженіцина.

Родичі жертв, загиблих під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysian Airlines, 6 вересня почали давати свідчення в голландському судовому процесі. Вони назвали брехнею заяву російської сторони про її непричетність до трагедії, повідомило Reuters.

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Міжнародна група слідчих дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною проросійськими бойовиками. Пускова установка, використана для запуску ракети, належала 53-й російській зенітно-ракетній бригаді. Москва заперечує будь-яку свою відповідальність.

"Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть", — заявила Ріа ван дер Стін, яка втратила в катастрофі батька і мачуху. Вона пояснила, що процитувала радянського письменника-дисидента Олександра Солженіцина, і пояснила, що навела цю цитату "для тих, хто сьогодні прислухається до російського режиму".

Голландка стала першою з десятків родичів, яким буде надана можливість виступити або подати письмові заяви протягом найближчих трьох тижнів.

Австралійка Ванесса Різк вказала на президента Росії Володимира Путіна і його уряд як на частину "політичного кошмару", який призвів до катастрофи. Під час аварії літака загинули її батьки.

До суду за звинуваченням у вбивстві притягнуто трьох росіян і одного громадянина України, вони причетні до сепаратистів на Донбасі.

Росія, яка стверджує, що не фінансувала і не підтримувала бойовиків, відмовилася екстрадувати підозрюваних, які наразі перебувають на її території. Один з них надіслав до суду своїх адвокатів, тому судовий розгляд не вважається повністю заочним.

У понеділок, 6 вересня, судді заявили, що очікують винесення вироку в кінці 2022 року.

Нагадаємо, у лютому глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що немає підстав для покладання на Україну відповідальності за незакритий повітряний простір над Донбасом у липні 2014 року, коли був збитий літак рейсу MH17 — у неї не було відомостей про те, що цивільні літаки перебували в небезпеці, адже в бойовиків не було засобів ППО великого радіусу дії.

Літак рейсу МН17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту Boeing 777-200 перебували 298 пасажирів і членів екіпажу, усі вони загинули.