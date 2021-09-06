Сім'ї жертв рейсу MH17 звинуватили Росію у брехні
Втративши в авіакатастрофі батька і мачуху, голландка Ріа ван дер Стін звернулася до Москви, процитувавши письменника-дисидента Олександра Солженіцина.
Родичі жертв, загиблих під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysian Airlines, 6 вересня почали давати свідчення в голландському судовому процесі. Вони назвали брехнею заяву російської сторони про її непричетність до трагедії, повідомило Reuters.
Міжнародна група слідчих дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною проросійськими бойовиками. Пускова установка, використана для запуску ракети, належала 53-й російській зенітно-ракетній бригаді. Москва заперечує будь-яку свою відповідальність.
"Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть", — заявила Ріа ван дер Стін, яка втратила в катастрофі батька і мачуху. Вона пояснила, що процитувала радянського письменника-дисидента Олександра Солженіцина, і пояснила, що навела цю цитату "для тих, хто сьогодні прислухається до російського режиму".
Голландка стала першою з десятків родичів, яким буде надана можливість виступити або подати письмові заяви протягом найближчих трьох тижнів.
Австралійка Ванесса Різк вказала на президента Росії Володимира Путіна і його уряд як на частину "політичного кошмару", який призвів до катастрофи. Під час аварії літака загинули її батьки.
До суду за звинуваченням у вбивстві притягнуто трьох росіян і одного громадянина України, вони причетні до сепаратистів на Донбасі.
Росія, яка стверджує, що не фінансувала і не підтримувала бойовиків, відмовилася екстрадувати підозрюваних, які наразі перебувають на її території. Один з них надіслав до суду своїх адвокатів, тому судовий розгляд не вважається повністю заочним.
У понеділок, 6 вересня, судді заявили, що очікують винесення вироку в кінці 2022 року.
Нагадаємо, у лютому глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що немає підстав для покладання на Україну відповідальності за незакритий повітряний простір над Донбасом у липні 2014 року, коли був збитий літак рейсу MH17 — у неї не було відомостей про те, що цивільні літаки перебували в небезпеці, адже в бойовиків не було засобів ППО великого радіусу дії.
Літак рейсу МН17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту Boeing 777-200 перебували 298 пасажирів і членів екіпажу, усі вони загинули.