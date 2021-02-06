Катастрофа MH17: Україну виправдали в частині незакритого неба над Донбасом у 2014 році

В уряді Нідерландів прийшли до висновку, що Україна не знала про небезпеку польотів цивільної авіації в небі над Донбасом.

Для покладання на Україну відповідальності за незакритий повітряний простір над Донбасом в липні 2014 року, коли був збитий пасажирський авіалайнер рейсу MH17, немає підстав, оскільки у неї не було інформації про те, що цивільна авіація перебувала в небезпеці. Про це в суботу, 6 лютого, заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок.

Заява була зроблена за підсумком розслідування, проведеного некомерційною організацією "Фонд безпеки польотів". Нідерланди замовили його для отримання ясності про роль України в катастрофі.

У підсумку розслідування йдеться, що органи цивільної авіації РФ, які відповідали за тепер уже закритий повітряний простір, що прилягає до зони бойових дій на сході України, також не бачили для цивільних літаків загрози.

В рамках цього розслідування, яке почалося в 2019 році, Нідерланди закликали Україну і Росію до взаємного співробітництва в цьому питанні.

"На практиці реалізація цієї співпраці зайняла більше часу, ніж передбачалося", — сказав голова зовнішньополітичного відомства Нідерландів.

У повідомленні глави МЗС говориться, що літак був збитий ракетою, запущеною з підконтрольною Росії території.

Сьогодні троє громадян РФ і один українець підозрюються в причетності до транспортування цієї ракети.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, був збитий над Донецькою областю в липні 2014 року. Загинули всі 298 чоловік, які знаходилися на борту літака.

Згідно з технічним розслідуванням Управління безпеки Нідерландів, Boeing збила ракета з боєголовкою, яка перебуває на озброєнні Збройних сил Росії, і застосовуються зенітно-ракетними комплексами "Бук", "Бук-М1" і "Бук-М1-2".

Розвідгрупа Bellingcat заявила, що літак збили ракетою комплексу "Бук", який привезли з розташування 53-й зенітної ракетної бригади РФ в Курську.

Нагадаємо, рейс МН17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту малайзійського Boeing 777-200 перебували 298 пасажирів і членів екіпажу, всі вони загинули. Слідчі вважають, що всі підозрювані причетні до доставки зенітного ракетного комплексу "Бук", ракетою якого був збитий літак. Слідчі не виключили, що лайнер могли збити помилково, але стверджують, що ЗРК був доставлений з Росії. Влада Росії заперечують причетність до катастрофи.

Прокуратура Нідерландів предʼявила звинувачення 4 бойовикам. Серед них один громадянин України — Леонід Харченко з позивним "Крот". Троє інших обвинувачених — громадяни РФ. Серед них – колись "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков), відставний офіцер ГРУ армії Росії Сергій Дубинський (Похмурий) і підполковник запасу ВДВ РФ Олег Пулатов (Гюрза).

За словами глави Національної прокуратури Королівства Нідерланди Фреди Вестербеке, ніхто з них на кнопку безпосередньо не натискав, але вони допомагали організувати процес. Наприклад, Леонід Харченко, за версією слідства, в 2014-му під час транспортування "Бука" вказував дорогу екіпажу до місця призначення недалеко від міста Сніжне. Керувати операцією з використанням комплексу "Бук" цілком міг Ігор Гиркин.

У свою чергу, США відмовилися показати супутникові знімки, на яких відображено момент пуску ракети по літаку рейсу MH17 в 2014 році.