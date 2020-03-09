Суд по делу МН17: в Нидерландах пройдет первое судебное заседание

Следствие выдвинуло обвинения и выдало международный ордер на арест четырех человек

В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, на борту которого погибли 298 человек. Об этом сообщает Громадське.

На данный момент следствие выдвинуло обвинения и выдало международный ордер на арест четырех человек. Среди них нет тех, кто непосредственно запускал ракету, но все обвиняемые были непосредственно связаны с боевыми действиями и могли влиять на принятие решений.

На скамье подсудимых должны были бы присутствовать бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский ("Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелков") и подполковник ВДВ Олег Пулатов ("Гюрза"). Все трое являются гражданами России и боевыми офицерами.

В списке обвиняемых есть и украинский боевик Леонид Харченко ("Крот"). На судебном процессе будет присутствовать защита россиянина Пулатова, которую обеспечит юрист Елена Кутьина и нидерландские адвокаты.

Также в Нидерланды уже прибыла украинская делегация. По словам замдиректора департамента Министерства иностранных дел по международному праву Оксаны Золотаревой, в украинскую делегацию входят представитель Офиса генпрокурора, заместитель главы Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды и самой Золотаревой.

"По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины, г-у Харченко, мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украины. Если бы он был на территории, подконтрольной Украины, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде", – сказала Золотарева.

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