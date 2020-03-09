Суд по делу МН17: в Нидерландах пройдет первое судебное заседание
2020-03-09 10:52:00
Следствие выдвинуло обвинения и выдало международный ордер на арест четырех человек
В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, на борту которого погибли 298 человек. Об этом сообщает Громадське.
На данный момент следствие выдвинуло обвинения и выдало международный ордер на арест четырех человек. Среди них нет тех, кто непосредственно запускал ракету, но все обвиняемые были непосредственно связаны с боевыми действиями и могли влиять на принятие решений.
На скамье подсудимых должны были бы присутствовать бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский ("Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелков") и подполковник ВДВ Олег Пулатов ("Гюрза"). Все трое являются гражданами России и боевыми офицерами.
В списке обвиняемых есть и украинский боевик Леонид Харченко ("Крот"). На судебном процессе будет присутствовать защита россиянина Пулатова, которую обеспечит юрист Елена Кутьина и нидерландские адвокаты.
Также в Нидерланды уже прибыла украинская делегация. По словам замдиректора департамента Министерства иностранных дел по международному праву Оксаны Золотаревой, в украинскую делегацию входят представитель Офиса генпрокурора, заместитель главы Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды и самой Золотаревой.
"По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины, г-у Харченко, мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украины. Если бы он был на территории, подконтрольной Украины, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде", – сказала Золотарева.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.
- Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.
- Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.
- Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.
- В работе международной следственной группы, которая занимается расследованием сбития малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года, принимают участие четыре украинских прокурора.