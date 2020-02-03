Четырем фигурантами дела о крушении МН17 предъявлены обвинения

Прокуратура Нидерландов вызвала обвиняемых для следственных действий

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передает ТАСС.

По ее словам, вышеупомянутых фигурантов уже вызвали для следственных действий.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", – сказала она.

Кутьина также уверяет, что работа группы адвокатов, которые защищают обвиняемых, будет проходить в соответствии со всеми нормами международного права.

"При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", – подчеркнула адвокат.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года на Донбассе. В авиакатастрофе погибли 298 человек из 10 разных стран мира.

Ранее родственники погибших в авиакатастрофе сообщали, что среди подозреваемых Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. В 2014 году Грикин возглавлял "Минобороны "ДНР", Дубинский - ГРУ "ДНР", Пулатов - заведовал 2-м отделом ГРУ "ДНР", а Харченко - глава разведывательного батальона "Крот" 2-го отдела ГРУ "ДНР". Почти все подозреваемые являются россиянами, кроме Харченко.

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