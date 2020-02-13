Дело MH17: РФ предлагала судить в своей стране подозреваемых в сбитии самолета
2020-02-13 10:55:43
Нидерланды отказали Москве в просьбе
Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.
Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty со ссылкой на министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса.
Он заявил, что российская сторона в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых по делу о MH17 в Москву.
"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых властями Нидерландов не является возможной", – сообщил Грапперхаус в своем письме в парламент.
Он отметил, что суд над ними "является важным шагом в установлении правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".
По словам нидерландского министра, правительство страны уверено в независимости и высоком уровне своего правосудия.
Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины. Ранее родственники погибших в авиакатастрофе сообщали, что среди подозреваемых Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. В 2014 году Грикин возглавлял "Минобороны "ДНР", Дубинский - ГРУ "ДНР", Пулатов - заведовал 2-м отделом ГРУ "ДНР", а Харченко - глава разведывательного батальона "Крот" 2-го отдела ГРУ "ДНР". Почти все подозреваемые являются россиянами, кроме Харченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.
- Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.