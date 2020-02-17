Авиакатастрофа МН17: в расследовании принимают участие 4 украинских прокурора
2020-02-17 18:28:25
Также на национальном уровне к делу привлекли 9 сотрудников Офиса генпрокурора
В работе международной следственной группы, которая занимается расследованием сбития малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года, принимают участие четыре украинских прокурора.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Кроме того, на национальном уровне к делу привлекли 9 сотрудников Офиса генпрокурора из Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
Отмечается, что эти прокуроры имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.
"Это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", – пояснили в Офисе.
Там также сообщили, что при принятии решений в этом уголовном производстве Офис генпрокурора "остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами".
Ранее нидерландская газета NRC сообщила, что накануне начала судебного процесса в Нидерландах в деле MH17 украинские прокуроры, которые участвовали в расследовании, были уволены в рамках реформы прокуратуры. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что изменение состава украинских следователей является плановой и не повлияет на будущий судебный процесс в Гааге.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.
- Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.
- Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.
- Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.