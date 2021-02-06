Катастрофа MH17: Украину оправдали в части незакрытого неба над Донбассом в 2014 году

В правительстве Нидерландов пришли к выводу, что Украина не знала об опасности полетов гражданской авиации в небе над Донбассом.

Для возложения на Украину ответственности за незакрытое воздушное пространство над Донбассом в июле 2014 года, когда был сбит пассажирский авиалайнер рейса MH17, нет оснований, поскольку у нее не было информации о том, что гражданская авиация находилась в опасности. Об этом в субботу, 6 февраля, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Заявление было сделано по итогу расследования, проведенного некоммерческой организацией "Фонд безопасности полетов". Нидерланды заказали его для получения ясности о роли Украины в катастрофе.

В итогах расследования говорится, что органы гражданской авиации РФ, которые отвечали за теперь уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели для гражданских самолетов угрозы.

В рамках этого расследования, которое началось в 2019 году, Нидерланды призвали Украину и Россию к взаимному сотрудничеству в этом вопросе.

"На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось", – сказал глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

В сообщении главы МИД говорится, что самолет был сбит ракетой, запущенной с подконтрольной России территории.

Сегодня трое граждан РФ и один украинец подозреваются в причастности к транспортировке этой ракеты.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года. В результате погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета.

Согласно техническому расследованию Управления безопасности Нидерландов Boeing сбила ракета с боеголовкой, которые состоят на вооружении Вооруженных сил России, и применяются зенитно-ракетными комплексами "Бук", "Бук-М1" и "Бук-М1-2".

Расследовательская группа Bellingcat заявила, что самолет сбили ракетой комплекса "Бук", который привезли из расположения 53-й зенитной ракетной бригады РФ в Курске.

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 боевикам. Среди них один гражданин Украины — Леонид Харченко с позывным "Крот". Трое других обвиняеміх — граждане РФ. В их числе некогда "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский (Хмурый) и подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов (Гюрза).

По словам главы Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фреда Вестербеке, никто из них на кнопку непосредственно не нажимал, но они помогали организовать процесс. Например, Леонид Харченко, по версии следствия, в 2014-м во время транспортировки "Бука" указывал дорогу экипажу к месту назначения недалеко от города Снежное. Руководить операцией с использованием комплекса "Бук" вполне мог Игорь Гиркин.

В свою очередь, США отказались показать спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году.