США отказались рассекречивать спутниковые данные по делу MH17
С данными спутниковых снимков ознакомился только прокурор Нидерландов
США отказались показать спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году.
Об этом заявили представители суда Нидерландов, сообщает ВВС.
Запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ был прислан официальный документ с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.
Прокурор смог ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в документе и заявил, что информация в технической инфорамции подтверждается другими источниками.
Документ, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по делам терроризма были приобщены к материалам дела. Однако сами спутниковые снимки так и не были рассекречены.
Напомним, Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.
В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17 в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.
- Окружной суд Гааги отложил слушания по делу о крушении рейса MH17 до 8 июня.