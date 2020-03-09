Суд по делу МН17: РФ отправляла на Донбасс два "Бука"

Одна из зенитно-ракетных установок сломалась по дороге к месту назначения

В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17 в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.

Об этом сообщает ВВС.

"В 2018 году группа Bellingcat сообщила, что транспортировкой "Бука", из которого сбили пассажирский самолет, занимался офицер ГРУ Олег Иванников. Однако на первом заседании суда по делу MH17 в Нидерландах прокуроры заявили, что "Бук", передвижение которого контролировал Иванников, на самом деле просто не доехал до неподконтрольных украинскому правительству территорий на Донбассе. А "Бук", который сбил самолет, – это другая зенитно-ракетная установка", – говорится в сообщении.

Кремль свою причастность к трагедии отрицает.

Адвокаты подозреваемых апеллировали в суде к тому, что воздушное пространство над Украиной в июле 2014 года не было закрыто, и следствие "не расследовало этот вопрос".

Прокуроры считают, что российский "Бук" изначально не должен был оказаться в Украине. Таким образом, уничтожение самолета является следствием преступного деяния.

"Суд не будет рассматривать вопрос, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство. Какой бы ни был ответ на этот вопрос, это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету от ответственности", – заявили прокуроры.

В суде также объявили, что следствие приняло во внимание и приобщило к делу все материалы, ранее предоставленные российской стороной.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в Нидерландах начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, на борту которого погибли 298 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.

А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.

Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.

После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".

А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.

Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.

Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.