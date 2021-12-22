Катастрофа МН17: у суді Нідерландів вимагають для Гіркіна та інших терористів "довічне"

Прокуратура вважає провину підозрюваних незаперечною. А сторона звинувачення довела, що саме їхній ракетний комплекс збив літак.

За вбивство 298 людей на борту рейсу MH17 звинувачуються Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Леонід Харченко та Олег Пулатов. Вони мають понести максимальне покарання та отримати довічний термін, вважає прокуратура Нідерландів. Про це повідомила журналістка видання De Telegraaf Саскія Беллеман на своїй сторінці у Twitter.

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"Не було знайдено жодних слідів, що вказували на те, що було використано іншу зброю. Прокуратура таким чином дійшла висновку, що 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий ракетою Бук, яку було запущено з боку Первомайського", — сказала під час засідання прокурор. Манон Ріддербекс.

Під час засідання було заслухано переговори Леоніда Харченка та Олега Пулатова, які, говорячи про ЗРК, використовують вираз "наш Бук".

Що відомо про обвинувачених?

[ + – ] Ігор Гіркін

Ігор Гіркін — відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, міністр самопроголошеної ДНР, громадянин Росії. Учасник Російської озброєної агресії проти України у Криму та на Донбасі.

[ + – ] Сергій Дубінський

Сергій Дубінський – російський військовий, полковник ГРУ Генерального штабу Збройних Сил РФ, громадянин Росії. З 2014 року – учасник російської агресії проти України. Засновник та перший глава військової розвідки самопроголошеної ДНР.

[ + – ] Леонід Харченко

Леонід Харченко — громадянин України, причетний до транспортування ЗРК "Бук", що збив рейс MH-17. Харченко був підлеглим Олега Пулатова та Сергія Дубінського. Оголошений в українському та міжнародному розшуку.

[ + – ] Олег Пулатов

Олег Пулатов — підполковник запасу російських повітрянодесантних військ, громадянин Росії. Під час збиття рейсу MH17 Пулатов був заступником командира розвідувальної служби бойовиків самопроголошеної ДНР. Пулатов був поруч із установкою в момент пострілу.

Прокуратура Нідерландів почала оголошувати обвинувальний висновок у понеділок, 20 грудня. Фінальне рішення суд у Нідерландах винесе восени 2023 року.

Трагедія рейсу MH17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які були на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Судовий процес у справі збитого рейсу розпочався 9 березня 2020 року у судовому комплексі Схіпхол поблизу Амстердама. У справі фігурують чотири обвинувачені — троє громадян Росії та один українець – Ігор Гіркін (Стрілков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Усі четверо притягуються до відповідальності за те, що стали причиною катастрофи рейсу MH17.

Раніше Фокус розповідав, що один із свідків у справі MH17 помер і назвав причину цього.

Також Фокус повідомляв, що сім'ї жертв рейсу MH17 звинуватили Росію у брехні, процитувавши письменника-дисидента Олександра Солженіцина.