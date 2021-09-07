Один зі свідків у справі MH17 помер: суддя назвав причину

Вирок у справі малазійського боїнгу, збитого над Донбасом, можуть винести до кінця 2022 року.

Військовий експерт, свідок у справі МН17, який у ході слідства дав свідчення щодо зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук", помер. Захист не встиг його опитати. Про це з посиланням на адвоката повідомило агентство "РИА Новости".

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Цей свідок у справі зашифрований під позначенням G9O81.

Головний на процесі суддя Хендрік Стінхейс пояснив, що суд знав про важку хворобу свідка, яка може перешкодити його опитуванню стороною захисту. "Зараз нам повідомили, що цей свідок помер кілька тижнів тому", — сказав він.

Суд також отримав ряд нових документів, які включать у досьє. Це звіти за опитуваннями трьох свідків, звіти експертів та оцінка слідчим суддею звітів Королівської військової академії Бельгії.

Стінхейс повідомив, що вирок у справі MH17 можуть винести до кінця 2022 року. Є три можливі дати: 22 вересня, 17 листопада і 15 грудня.

Об'єднана слідча група (JIT) вважає, що літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий ракетою. Вона була запущена з пускової установки ЗРК "Бук". яка належить 53-й бригаді, розміщеній у Курську.

Днями JIT опублікувала відкритий лист, у якому йдеться про те, що триває розслідування того, як приймалося рішення про перекидання "Бука" на Донбас. Тому JIT і поліція Нідерландів просять російських військових поділитися інформацією.

"Ми розуміємо, що для вас цей факт, можливо, — пляма на вашій армії. Але правда повинна стати відомою. Наше слідство дуже далеко просунулося, однак воно ще не повне. Нам хотілося б отримати відповіді від російських військових, як могла статися ця трагедія", — йдеться в листі.

У ньому також говориться про те, як інформаторам зробити безпечним своє спілкування зі слідчими.

У JIT вважають, що до трагедії причетні громадяни Росії Ігор Гіркін (Стрєлков), Олег Пулатов, Сергій Дубинський і українець Леонід Харченко. Їх підозрюють у сприянні пересуванню пускової установки "Бука" в Україні.

Пулатова на суді представляють два голландських і один російський адвокат. Решту підозрюваних судять заочно.

У Москві систематично заперечують свою причетність до катастрофи літака.

Нагадаємо, родичі жертв, загиблих під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysian Airlines, 6 вересня почали давати свідчення в судовому процесі. Вони назвали брехнею заяву російської сторони про її непричетність до трагедії.

Літак рейсу МН17 був збитий 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 пасажирів і членів екіпажу, усі вони загинули.