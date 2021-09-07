Один из свидетелей по делу MH17 скончался: судья назвал причину

Приговор по делу малазийского боинга, сбитого над Донбассом, могут вынести до конца 2022 года. А имя свидетеля зашифровано под обозначением G9O81.

Военный эксперт, свидетель по делу МН17, который в ходе следствия дал показания по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) "Бук", скончался. Защита не успела его опросить. Об этом со ссылкой на адвоката сообщило агентство "РИА Новости".

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Этот свидетель в деле зашифрован под обозначением G9O81.

Председательствующий на процессе судья Хендрик Стинхейс пояснил, что суд знал о тяжелой болезни свидетеля, которая может помешать его опросу стороной защиты. "Сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад", – сказал он.

Суд также получил ряд новых документов, которые включат в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов и оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии.

Стинхейс сообщил, что приговор по делу MH17 могут вынести до конца 2022 года. Есть три возможные даты: 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря.

Объединенная следственная группа (JIT) считает, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой. Она была запущена с пусковой установки ЗРК "Бук". которая принадлежит 53-й бригаде, размещенной в Курске.

На днях JIT опубликовала открытое письмо, в котором говорится, что продолжается расследование того, как принималось решение о переброске "Бука" на Донбасс. Поэтому JIT и полиция Нидерландов просят российских военных поделиться информацией.

"Мы понимаем, что для вас этот факт, возможно, – пятно на вашей армии. Но правда должна стать известной. Наше следствие очень далеко продвинулось, однако оно еще не полное. Нам хотелось бы получить ответы от российских военных, как могла произойти эта трагедия", – говорится в письме.

В нем также говорится о том, как информаторам сделать безопасным свое общение со следователями.

В JIT считают, что к трагедии причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению пусковой установки "Бука" в Украину.

Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных подозреваемых судят заочно.

В Москве систематически отрицают свою причастность к крушению самолета.

Напомним, родственники жертв, погибших при крушении самолета авиакомпании Malaysian Airlines, 6 сентября начали давать показания в судебном процессе. Они назвали ложью заявление российской стороны о ее непричастности к трагедии.

Самолет рейса МН17 был сбит 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.