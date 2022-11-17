Авіакатастрофа MH17: РФ контролювала "ДНР", літак збили з Первомайського, – суд у Гаазі

Окружний суд у Гаазі ухвалив, що літак "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом збили із ЗРК "Бук" з боку селища, окупованого бойовиками "ДНР". Росія контролювала терористів у день трагедії.

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Літак рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом 17 липня 2014 року збили із ЗРК "Бук" з боку Первомайського, окупованого проросійськими бойовиками. Про це стало відомо за підсумками засідання Окружного суду у Гаазі.

Бойовиків так званої "ДНР" у день трагедії контролювала Росія. Суд ухвалив, що РФ мала контроль над "ДНР" з квітня 2014 року.

Сам комплекс "Бук" належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Росії. Саме війська РФ переправили ЗРК "Бук" в Україну, а терористи "ДНР" застосували цю зброю під час бойових дій, розповіли на суді.

Головний суддя Хендрік Стінхейс заявив, що багато вождів терористів "ДНР" були тісно пов'язані з Кремлем. Так званий "експрем'єр ДНР" Олександр Бородай називав радника президента РФ Владислава Суркова "своєю людиною у Кремлі".

"Кремль погодив призначення на "міністрів", керував постачанням російської зброї на Донбас", — заявив Стінхейс.

Під час засідань свідки справи розповіли, як частина підрозділів заходили на територію України та після обстрілів поверталися. Такі маневри говорять про координацію дій бойовиків російських командирів, наголосив суд.

Із середини травня 2014 року, за даними суду, в Україні вже був міжнародний конфлікт. Обвинувачені не можуть послатися на імунітет, допоки РФ не відповідатиме за дії сепаратистів.

"Вже з цієї причини вони не мають права посилатися на імунітет у зв'язку з катастрофою MH17", — заявив суддя Стінхейс.

Нагадаємо, що за вбивство 298 людей на борту рейсу MH17 звинувачуються бойовики Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко та Олег Пулатов. Прокурори Нідерландів кажуть, що терористам слід винести довічний термін.

У вересні 2021 року стало відомо про смерть військового експерта, свідка у справі МН17. Він давав свідчення щодо зенітно-ракетного комплексу "Бук".