Наказания не избежать: Зеленский отреагировал на вердикт Гаагского суда по делу MH17

Президент Украины заявил, что наказание за все российские зверства будет неизбежным. А глава Офиса президента Андрея Ермака добавил, что заказчики катастрофы MH17, как и нынешних событий в Украине, одни и те же.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным решение Гаагского суда, который вынес первые вердикты виновным в катастрофе нидерландского лайнера MH17 в 2014 году. В частности, главарь донбасских боевиков Игорь Гиркин (он же Стрелков) приговорен к пожизненному заключению. Пост президента опубликован в Twitter.

"Важное решение суда в Гааге. Первые вердикты виновным в сбитии MH17. Но нужно, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства — и прошлые, и нынешние — будет неизбежным", — написал президент.

Заявление ОП о решении суда в Гааге по де MH17

В том же ключе высказался и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он утверждает, что заказчики катастрофы MH17, как и полномасштабной войны в Украине, одни и те же.

"Первые приговоры виновным в избиении MH17 уже есть — важное решение суда в Гааге. Заказчики той трагедии, как и нынешних событий в Украине, одни и те же. Наша общая задача — российские преступники должны оказаться на скамье подсудимых", — написал Ермак.

Трагедия "Боинга" MH17: первые вердикты Гааги

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший рейсом MH17 17 июля 2014 года, был сбит из ЗРК "Бук" пророссийских боевиков в небе над Донецкой областью со стороны оккупированного поселка Первомайское.

Самолет сбила ракета российского производства, а пророссийские боевики были подконтрольны Москве. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство из них — граждане Нидерландов. Вердикт, вынесенный трем россиянам и одному гражданину Украины, которых признали виновными в массовом убийстве, еще не окончательный, заявил нидерландский судья.

Напомним, что суд в Гааге приговорил главаря донбасских боевиков Игоря Гиркина к пожизненному заключению. Ответственность он разделит со своими подопечными — Леонидом Харченко и Сергеем Дубинским.

Ранее Фокус сообщал, что Михаил Подоляк ответил на запрос об участии Ермака в национализации "Укрнафты". По словам представителя ОП, "приходится наступать на права собственников".