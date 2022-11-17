Покарання не уникнути: Зеленський відреагував на вердикт Гаазького суду у справі MH17

Президент України заявив, що покарання за всі російські звірства буде неминучим. А глава Офісу президента Андрія Єрмака додав, що замовники катастрофи MH17, як і нинішніх подій в Україні, одні й ті самі.

Related video

Президент України Володимир Зеленський назвав важливим рішення Гаазького суду, який ухвалив перші вердикти винним у катастрофі нідерландського лайнера MH17 у 2014 році. Зокрема, ватажка донбаських бойовиків Ігоря Гіркіна (він же Стрєлков) засуджено до довічного ув'язнення. Пост президента опубліковано в Twitter.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вердикти винним у збитті MH17. Але потрібно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, тому що відчуття безкарності веде до нових злочинів. Повинні розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства — і минулі, і теперішні — будуть неминучим", — написав президент.

Заява ОП про рішення суду в Гаазі щодо MH17

У тому самому ключі висловився голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він стверджує, що замовники катастрофи MH17, як і повномасштабної війни в Україні, одні й ті самі.

"Перші вироки винним у збитті MH17 вже є — важливе рішення суду в Гаазі. Замовники тієї трагедії, як і нинішніх подій в Україні, одні й ті самі. Наше спільне завдання — російські злочинці мають опинитися на лаві підсудних", — написав Єрмак.

Трагедія "Боїнга" MH17: перші вердикти Гааги

Літак "Малайзійських авіаліній", що летів рейсом MH17 17 липня 2014 року, був збитий із ЗРК "Бук" проросійських бойовиків у небі над Донецькою областю з боку окупованого селища Первомайське.

Літак збила ракета російського виробництва, а проросійські бойовики були підконтрольні Москві. Внаслідок трагедії загинули всі 298 людей, які перебували на борту. Більшість із них — громадяни Нідерландів. Вердикт, винесений трьом росіянам та одному громадянину України, яких визнали винними у масовому вбивстві, ще не є остаточним, заявив нідерландський суддя.

Нагадаємо, що суд у Гаазі засудив ватажка донбаських бойовиків Ігоря Гіркіна до довічного ув'язнення. Відповідальність він розділить зі своїми підопічними — Леонідом Харченком та Сергієм Дубинським.

Раніше Фокус повідомляв, що Михайло Подоляк відповів на запит щодо участі Єрмака у націоналізації "Укрнафти". За словами представника ОП, "доводиться наступати на права власників".