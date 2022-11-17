"Приходится наступать на права собственников": Подоляк об участии Ермака в национализации "Укрнафты"

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал "попыткой найти черную кошку в прозрачной комнате" запрос журналистов о том, связан ли Андрей Ермак с национализацией "Укрнафты".

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на запрос журналистов Bigus Info относительно того, связан ли Андрей Ермак с национализацией ОАО "Укрнафта". Об этом сообщается в Telegram-канале сотрудника Офиса.

Ермака просили объяснить задачи национализации и ответить на вопрос о том, предлагал ли он назначить неких лиц в наблюдательный совет компании, в частности, Розу Тапанову, предположительно, доверенное лицо главы ОП.

Советник Подоляк назвал такой запрос попыткой "найти черную кошку в прозрачной комнате" или возвести напраслину на коллегиальное решение Ставки верховного главнокомандующего.

[ + – ] Скриншот запроса журналистов

По словам Подлодка, в условиях войны за существование Украины для обеспечения логистических, энергетических, социальных и военных потребностей приходится принимать безотлагательные жесткие управленческие решения и "наступать на права некоторых собственников, чего не было бы в мирное время".

"Решение об отчуждении "Укрнафты" (годами находившейся в руках олигархов), как и четырех других критически важных предприятий, принималось на Ставке Верховного Главнокомандующего", — заявил советник главы ОП.

"Эти предприяти, включительно с "Укрнафтой", переданы не в Офис президента. Они переданы в управление Вооруженным силам Украины на время действия военного положения", — пояснил Подоляк.

"Совершенно неважно, как к этому может отнестись то или иной олигарх. Который, возможно, и хотел бы через медиа создать хайп… <…> Позволю себе встречный вопрос: неужели кто-то хочет во время войны оставить критически важное для армии предприятие… олигарху? Кроме, конечно, самого олигарха. Убежден также в том, что решения Ставки безапелляционно поддерживаются обществом и журналистским сообществом" — говорится в публикации.

Напомним, что представители "Укрнафты" заявили о блокировке работы центрального офиса. Сотрудников и менеджмент компании не пропустили к рабочим местам. По некоторым данным, несколько десятков сотрудников СБУ и Бюро экономической безопасности сопровождали спецназовцы.

Ранее Фокус разбирался в том, зачем государству понадобилась "Укрнафта", "Мотор Січ", а также заправки.