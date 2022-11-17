"Доводиться наступати на права власників": Подоляк про участь Єрмака в націоналізації "Укрнафти"

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав "спробою знайти чорну кішку в прозорій кімнаті" запит журналістів про те, чи пов'язаний Андрій Єрмак із націоналізацією "Укрнафти".

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на запит журналістів Bigus Info щодо того, чи пов'язаний Андрій Єрмак із націоналізацією ПАТ "Укрнафта". Про це повідомляється в Telegram-каналі співробітника Офісу.

Єрмака просили пояснити завдання націоналізації та відповісти на запитання про те, чи пропонував він призначити деяких осіб у наглядову раду компанії, зокрема Розу Тапанову, ймовірно, довірену особу голови ОП.

Радник Подоляк назвав такий запит спробою "знайти чорну кішку в прозорій кімнаті" або звести наклеп на колегіальне рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

[ + – ] Скриншот запиту журналістів

За словами Подоляка, в умовах війни за існування України для забезпечення логістичних, енергетичних, соціальних і військових потреб доводиться ухвалювати невідкладні жорсткі управлінські рішення та "наступати на права деяких власників, чого не було б у мирний час".

"Рішення про відчуження "Укрнафти" (яка роками перебувала в руках олігархів), як і чотирьох інших критично важливих підприємств, ухвалювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача", — заявив радник голови ОП.

"Ці підприємства, включно з "Укрнафтою", передані не до Офісу президента. Вони передані в управління Збройним силам України на час дії воєнного стану", — пояснив Подоляк.

"Зовсім неважливо, як до цього може поставитися той чи інший олігарх. Який, можливо, і хотів би через медіа створити хайп… <…> Дозволю собі зустрічне запитання: невже хтось хоче під час війни залишити критично важливе для армії підприємство… олігарху? Окрім, звичайно, самого олігарха. Переконаний також у тому, що рішення Ставки безапеляційно підтримуються суспільством і журналістською спільнотою", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що представники "Укрнафти" заявили про блокування роботи центрального офісу. Співробітників і менеджмент компанії не пропустили до робочих місць. За деякими даними, кілька десятків співробітників СБУ та Бюро економічної безпеки супроводжували спецназівці.

Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо державі знадобилася "Укрнафта", "Мотор Січ", а також заправки.