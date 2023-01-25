Крах лайнера МН17: ЄСПЛ визнав Росію винною у загибелі пасажирів і членів екіпажу

Судді вирішували, чи Москва контролювала захоплені території України, з яких здійснили пуск ракети. Проблема в тому, що Росія ще влітку відмовилася виконувати будь-які рішення Європейського суду.

Related video

Росія відповідальна за загибель 298 пасажирів і членів екіпажу літака "Boeing 777" авіакомпанії Malaysia Airlines. Москва винна у відмові належним чином розслідувати причини катастрофи, сказано в резолютивній частині рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 25 січня.

Літак здійснював рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія). Його збили у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. У регіоні велися бої дії між підтримуваними Росією бойовиками так званої "ДНР" та українською армією. Майже 2/3 пасажирів були піддані Нідерландам.

"У рішенні у справі України та Нідерландів проти РФ (скарги № 8019/16, 43800/14 та 28525/20) велика палата ЄСПЛ визнала скарги частково прийнятними", — зазначили судді.

Рішення ЄСПЛ остаточне, ухвала по суті буде пізніше, сказано в документі.

Росії, як вказують обвинувачі, належить основна роль в аварії Боїнга, а Кремль веде цілеспрямовану кампанію з дезінформації з приводу трагедії. У ЄСПЛ називають такі дії грубим порушенням цивільних прав родичів загиблих.

Судді вирішували, чи дійсно Москва контролювала захоплені території України, з яких здійснили пуск ракети. У тексті рішення ЄСПЛ йдеться, що окуповані райони сходу України з 11 травня 2014 року і як мінімум до 26 січня 2022 року були під контролем РФ.

Суд підтвердив наявність регулярних російських військ у регіоні з квітня 2014 року. Саме РФ впливала на стратегію бойовиків, постачала їх зброєю і технікою, йдеться у документі.

Рішення ЄСПЛ щодо "Малазійського Боїнга" — як воно допоможе Україні?

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра додала у Facebook, що це судове рішення стане ще одним механізмом для притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

"Рішення ЄСПЛ допоможе притягнути до відповідальності РФ за дії, які призвели до масових порушень прав людини на сході України та зупинити ці порушення, наскільки це можливо. Підтримка індивідуальних позовів громадян і компаній проти РФ як у ЄСПЛ, так і в інвестиційних арбітражах і буде основою, на якій індивідуальні справи, справи в арбітражах рухатимуться далі, щоб заявники могли стягувати компенсації із Росії за порушення права", — пояснила вона.

Крім цього, рішення суду можна використовувати для дипломатичного тиску на Росію та запровадження додаткових санкцій різного рівня.

Оглядачі британської радіостанції ВВС допустили, що в разі програшу Росії в суді ЄСПЛ може зобов'язати її виплатити компенсації потерпілим.

"На практиці це рішення може залишитися символічним: Росія ще влітку ухвалила закон, за яким відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ, які набули чинності після 15 березня. Терміну давності в цих виплат немає. Перспектива виплат щодо рішень ЄСПЛ може зрештою повторити історію з виплатою СРСР царських боргів", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що Гаазький суд 17 листопада визнав факт збивання літака MH17 із ЗРК "Бук" з боку села Первомайське. У день трагедії населений пункт перебував під окупацією бойовиків "ДНР". Установка "Бук" належала 53-й зенітно-ракетній бригаді військ Росії, йдеться у рішенні суду.

Президент України Володимир Зеленський вважав таке рішення суду важливим. За його словами, на лаві підсудних мають бути виконавці злочину та його замовники.

Винні у катастрофі лайнера — бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков) та його підлеглі Леонід Харченко та Сергій Дубинський. Суд призначив усім довічні строки позбавлення волі.