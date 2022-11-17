Крушение MH17: суд в Гааге приговорил Гиркина к пожизненному заключению (видео)

Кроме самого Гиркина-Стрелкова, ответственность за крушение пассажирского самолета и гибель 298 человек понесут его "подчиненные": Леонид Харченко и Сергей Дубинский.

Related video

Гаагский суд 17 ноября признал виновным в крушении боинга MH17 российского боевика Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Кроме Гиркина, пожизненные сроки получили также его "подчиненные" — Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Еще один подозреваемый — Олег Пулатов — был признан невиновным. Его интересы представляли двое голландских адвокатов.

Судьи решили, что обвиняемые по делу MH17 не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ЗРК "Бук".

Заметим, что Гиркин, Харченко и Дубинский, а также их адвокаты, на суде не присутствовали. Подозреваемых осудили заочно.

Дело о катастрофе боинга MH17: какой вердикт вынес суд

Нидерландский суд, ознакомившись со всеми материалами дела, постановил, что:

боевый действия на территории Донецкой области в Украине, которые начались в мае 2014 года, были международным вооруженным конфликтом под полным контролем РФ;

в катастрофе рейса MH17 виновата рф, так как запуск ракеты осуществлялся с территории, подконтрольной боевикам так называемой "ДНР";

РФ систематически поддерживала боевые действия в Донецкой области и с середины мая 2014 года рф обеспечивала подготовку военных в фейковых республиках;

российские чиновники были вовлечены в планирование атаки на самолет.

Суд по делу катастрофы боинга: чего ждать дальше

Судья во время заседания 17 ноября сообщил, что апелляция по делу MH17 возможна в течение двух недель. По его словам, рассмотрение дела в первичной инстанции завершено.

Рейс МН17 самолета Boeing 777 потерпел крушение в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате крушения погибло 298 человек. На месте катастрофы контролируемые ВСРФ боевики устроили массовое мародерство.

Ранее в ПАСЕ признали, что самолет Boeing-777 был сбит российской ракетой "Бук". В ассамблее полностью опровергли версии о том, что выстрел был совершен украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, или что "Бук" был выпущен ВСУ подконтрольной Украине территорий.

Фокус также писал о том, что в США призвали Россию признать ответственность за гибель рейса MH17. Заместитель госсекретаря США Джордж Кент напомнил, что международная следственная группа пришла к выводу: в Boeing 777 попала ракета комплекса "Бук", ввезенного на Донбасс из РФ.