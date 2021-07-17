7-я годовщина трагедии: в США призвали Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

Заместитель госсекретаря США Джордж Кент напомнил, что международная следственная группа пришла к выводу: в Boeing 777 попала ракета комплекса "Бук", ввезенного на Донбасс из РФ.

17 июля 2021 года посольство США в Украине призвало власти Российской Федерации признать ответственность за то, что семь лет назад контролируемые ими пророссийские боевики сбили малайзийский боинг МН17, который потерпел крушение на оккупированной территории Донецкой области.

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Соответствующий пост появился в официальном Twitter-аккаунте диппредставительства Вашингтона в Киеве.

В посольстве подчеркнули, что Россия до сих пор не признала, что самолет МН17 с 298 людьми на борту был сбит подконтрольными ей силами на территории Донбасса.

"Совместная следственная группа пришла к выводу, что Boeing 777 поразила ракета, которую выпустил зенитно-ракетный комплекс "Бук". Эта ракета была запущена с той части Донбасса, которую контролировала Россия. Система, которая запустила эту ракету, была привезена с России. Ее вернули обратно после того, как самолет был сбит", — отметил в видеообращении временный поверенный по делам США и заместитель госсекретаря Джордж Кент.

Дипломат призвал Россию взять на себя ответственность за эти действия и полностью сотрудничать со следствием.

Джордж Кент выразил сочувствие родственникам и семьям 298 находившихся на борту самолета и в очередной раз заверил, что США являются неизменным партнером Украины в борьбе против российской агрессии.

[ + – ] США призвали Россию признать ответственность за гибель рейса МН17

Пост в память седьмой годовщины катастрофы рейса MH17 на своей странице в Twitter опубликовал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Невозможно поверить, что это случилось в современном мире", — написал украинский лидер.

Зеленский также выразил сочувствие близким пассажиров и членов экипажа сбитого самолета и подчеркнул, что украинская сторона прикладывает все усилия для установления истины в этой истории.

[ + – ] Пост Владимира Зеленского к седьмой годовщине катастрофы пасажирского боинга МН17

Справка: пассажирский рейс МН17 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донецкой области ровно семь лет назад, 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту — 15 членов экипажа и 283 пассажира — погибли. Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили ракетой, выпущенной зенитно-ракетной установкой "Бук", принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО ВС РФ, которая базируется в Курске.

Напомним, на текущий момент дело о крушении рейса MH17 рассматривается в Окружном суде Гааги. В июне 2021 года во время судебного заседания были обнародованы аудиозаписи переговоров боевиков, на которых, предположительно, обсуждается транспортировка "Бука" в день трагедии.