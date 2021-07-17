7-я годовщина трагедии: в США призвали Россию признать ответственность за гибель рейса MH17
Заместитель госсекретаря США Джордж Кент напомнил, что международная следственная группа пришла к выводу: в Boeing 777 попала ракета комплекса "Бук", ввезенного на Донбасс из РФ.
17 июля 2021 года посольство США в Украине призвало власти Российской Федерации признать ответственность за то, что семь лет назад контролируемые ими пророссийские боевики сбили малайзийский боинг МН17, который потерпел крушение на оккупированной территории Донецкой области.
Соответствующий пост появился в официальном Twitter-аккаунте диппредставительства Вашингтона в Киеве.
В посольстве подчеркнули, что Россия до сих пор не признала, что самолет МН17 с 298 людьми на борту был сбит подконтрольными ей силами на территории Донбасса.
"Совместная следственная группа пришла к выводу, что Boeing 777 поразила ракета, которую выпустил зенитно-ракетный комплекс "Бук". Эта ракета была запущена с той части Донбасса, которую контролировала Россия. Система, которая запустила эту ракету, была привезена с России. Ее вернули обратно после того, как самолет был сбит", — отметил в видеообращении временный поверенный по делам США и заместитель госсекретаря Джордж Кент.
Дипломат призвал Россию взять на себя ответственность за эти действия и полностью сотрудничать со следствием.
Джордж Кент выразил сочувствие родственникам и семьям 298 находившихся на борту самолета и в очередной раз заверил, что США являются неизменным партнером Украины в борьбе против российской агрессии.
Пост в память седьмой годовщины катастрофы рейса MH17 на своей странице в Twitter опубликовал и президент Украины Владимир Зеленский.
"Невозможно поверить, что это случилось в современном мире", — написал украинский лидер.
Зеленский также выразил сочувствие близким пассажиров и членов экипажа сбитого самолета и подчеркнул, что украинская сторона прикладывает все усилия для установления истины в этой истории.
Справка: пассажирский рейс МН17 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донецкой области ровно семь лет назад, 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту — 15 членов экипажа и 283 пассажира — погибли. Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили ракетой, выпущенной зенитно-ракетной установкой "Бук", принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО ВС РФ, которая базируется в Курске.
Напомним, на текущий момент дело о крушении рейса MH17 рассматривается в Окружном суде Гааги. В июне 2021 года во время судебного заседания были обнародованы аудиозаписи переговоров боевиков, на которых, предположительно, обсуждается транспортировка "Бука" в день трагедии.