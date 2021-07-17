7-ма річниця трагедії: в США закликали Росію визнати відповідальність за загибель рейсу MH17
Заступник держсекретаря США Джордж Кент нагадав, що міжнародна слідча група прийшла до висновку: в Boeing 777 потрапила ракета комплексу "Бук", ввезеного на Донбас з РФ.
17 липня 2021 року Посольство США в Україні закликало владу Російської Федерації визнати відповідальність за те, що сім років тому контрольовані ними проросійські бойовики збили малайзійський боїнг МН17, який розбився на окупованій території Донецької області.
Відповідний пост зʼявився в офіційному Twitter-акаунті диппредставництва Вашингтона в Києві.
У посольстві підкреслили, що Росія досі не визнала, що літак МН17 з 298 людьми на борту був збитий підконтрольними їй силами на території Донбасу.
"Спільна слідча група прийшла до висновку, що Boeing 777 був вражений ракетою, яку випустив зенітно-ракетний комплекс "Бук". Ця ракета була запущена з тієї частини Донбасу, яку контролювала Росія. Система, яка запустила цю ракету, була привезена з Росії та була повернута назад після того, як була використання для збиття рейсу МН17", — зазначив у відеозверненні тимчасовий повірений у справах США і заступник держсекретаря Джордж Кент.
Дипломат закликав Росію взяти на себе відповідальність за ці дії й повністю співпрацювати зі слідством.
Джордж Кент висловив співчуття рідним і близьким 298 осіб, які перебували на борту літака, і в черговий раз запевнив, що США є незмінним партнером України в боротьбі проти російської агресії.
Пост в памʼять сьомої річниці катастрофи рейса MH17 на своїй сторінці в Twitter опублікував і президент України Володимир Зеленський.
"Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі", — написав український лідер.
Зеленський також висловив співчуття близьким пасажирів і членів екіпажу збитого літака і підкреслив, що українська сторона докладає всіх зусиль для встановлення істини в цій історії.
Довідка: пасажирський рейс МН17 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донецької області рівно сім років тому, 17 липня 2014 року. Всі, хто знаходилися на борту — 15 членів екіпажу і 283 пасажири — загинули. Спільна слідча група прийшла до висновку, що літак збили ракетою, випущеною зенітно-ракетною установкою "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО ЗС РФ, що базується в Курську.
Нагадаємо, на поточний момент справа про катастрофу рейсу MH17 розглядається в Окружному суді Гааги. У червні 2021 року під час судового засідання були оприлюднені аудіозаписи переговорів бойовиків, на яких, імовірно, обговорюється транспортування "Бука" в день трагедії.