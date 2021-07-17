7-ма річниця трагедії: в США закликали Росію визнати відповідальність за загибель рейсу MH17

Заступник держсекретаря США Джордж Кент нагадав, що міжнародна слідча група прийшла до висновку: в Boeing 777 потрапила ракета комплексу "Бук", ввезеного на Донбас з РФ.

17 липня 2021 року Посольство США в Україні закликало владу Російської Федерації визнати відповідальність за те, що сім років тому контрольовані ними проросійські бойовики збили малайзійський боїнг МН17, який розбився на окупованій території Донецької області.

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Відповідний пост зʼявився в офіційному Twitter-акаунті диппредставництва Вашингтона в Києві.

У посольстві підкреслили, що Росія досі не визнала, що літак МН17 з 298 людьми на борту був збитий підконтрольними їй силами на території Донбасу.

"Спільна слідча група прийшла до висновку, що Boeing 777 був вражений ракетою, яку випустив зенітно-ракетний комплекс "Бук". Ця ракета була запущена з тієї частини Донбасу, яку контролювала Росія. Система, яка запустила цю ракету, була привезена з Росії та була повернута назад після того, як була використання для збиття рейсу МН17", — зазначив у відеозверненні тимчасовий повірений у справах США і заступник держсекретаря Джордж Кент.

Дипломат закликав Росію взяти на себе відповідальність за ці дії й повністю співпрацювати зі слідством.

Джордж Кент висловив співчуття рідним і близьким 298 осіб, які перебували на борту літака, і в черговий раз запевнив, що США є незмінним партнером України в боротьбі проти російської агресії.

[ + – ] США закликали Росію визнати відповідальність за загибель рейсу МН17

Пост в памʼять сьомої річниці катастрофи рейса MH17 на своїй сторінці в Twitter опублікував і президент України Володимир Зеленський.

"Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі", — написав український лідер.

Зеленський також висловив співчуття близьким пасажирів і членів екіпажу збитого літака і підкреслив, що українська сторона докладає всіх зусиль для встановлення істини в цій історії.

[ + – ] Пост Володимира Зеленського до сьомої річниці катастрофи пасажирський боїнгу МН17

Довідка: пасажирський рейс МН17 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донецької області рівно сім років тому, 17 липня 2014 року. Всі, хто знаходилися на борту — 15 членів екіпажу і 283 пасажири — загинули. Спільна слідча група прийшла до висновку, що літак збили ракетою, випущеною зенітно-ракетною установкою "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО ЗС РФ, що базується в Курську.

Нагадаємо, на поточний момент справа про катастрофу рейсу MH17 розглядається в Окружному суді Гааги. У червні 2021 року під час судового засідання були оприлюднені аудіозаписи переговорів бойовиків, на яких, імовірно, обговорюється транспортування "Бука" в день трагедії.