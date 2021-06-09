Суд по МН17: озвучены подробные записи переговоров боевиков о "Буке"

Обнародованы переговоры главы разведки боевиков и экс-офицера военной разведки РФ. Они напрямую говорят о переброске "Бука" в село, откуда выпустили ракету.

Во время судебного заседания по делу о крушении малайзийского "Боинга", летевшего рейсом MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, были обнародованы записи перехватов высокопоставленных боевиков так называемой "ДНР", где те в деталях обсуждают транспортировку установки "Бук" по своей территории в день трагедии. Отрывки разговоров приводит BBC.

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Всего за семь часов до катастрофы глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский и его подчиненный, отставной офицер военной разведки РФ Олег Пулатов обсуждают вещи, похожие на отправку "Бука" в сторону села Первомайское Донецкой области. Следствие считает, что именно оттуда позже выпустили ракету, сбившую малайзийский самолет.

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на Восток. Посмотрите, где там на Восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя х…[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и въе…[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" [в 2014 году такой позывной носил еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко — глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР]

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

Следует отметить, что оба участника этого диалога – обвиняемые по делу MH17 в Нидерландах. По мнению прокуроров, они непосредственно причастны к транспортировке орудия, из которого сбили самолет.

Был обнародован еще один диалог, в котором фигурируют голоса, похожие на голоса Дубинского и Пулатова. Там они обозначают роль, которую мог играть Харченко ("Крот") в транспортировке "Бука". Примечательно, что Харченко также обвиняется по этому делу.

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня щас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача охрана этого "Бука" и организация этого… (неразборчиво).

Ранее в этот же день стало известно, что совместная следственная группа (ССГ), которая расследовала катастрофу пассажирского Боинга MH17 в небе над Донбассом, не взяла во внимание показания двух свидетелей о пуске ракеты из зоны, которая была под контролем Вооруженных сил Украины.

Фокус до этого сообщал, что российские хакеры, связанные с разведкой, атаковали полицию Нидерландов во время расследования дела MH17. Кибератаку зафиксировала нидерландская спецслужба AIVD, а к хакерской атаке причастны злоумышленники из Cozy Bear, которых связывают со Службой внешней разведки РФ.

Также Фокус рассказывал, что на суде по MH17 показали фото обломков ракеты, которая могла сбить пассажирский Боинг. Суд в ходе слушаний рассматривает доказательства того, что эти фрагменты являются частью ракеты, привезенной на Донбасс из России.