Хакеры из РФ, связанные с разведкой, атаковали полицию Нидерландов во время расследования дела MH17, - СМИ

По данным журналистов, к кибератаке причастна группировка Cozy Bear, которая связана со Службой внешней разведки РФ.

Российские хакеры, которых связывают с разведкой, осуществили кибератаку на IT-системы полиции Нидерландов во время расследования катастрофы MH17 в небе над Донбассом.

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Об этом сообщает издание de Volkskrant со ссылкой на четыре осведомленных инсайдеров.

Известно, что кибергруппировка Cozy Bear, которую напрямую связывают со Службой внешней разведки России, в 2017 году смогла проникнуть в системы через сервер Академии полиции Нидерландов.

Хакерскую атаку смогли зафиксировать представители нидерландской спецслужбы AIVD, которая и предупредила полицейских о взломе IT-систем.

Инсайдеры не смогли сказать, удалось ли российским хакерам из группировки Cozy Bear украсть какие-то данные, связанные с расследованием катастрофы Боинга MH17 в 2014 году в небе над Донбассом.

"Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые ли они уже собирали данные? Это было непонятно", — объяснил один из осведомленных источников в комментарии журналистам.

После публикации материала о кибератаке российских хакеров из Cozy Bear ни полицейские, ни представители спецслужбы AIVD отказались комментировать этот инцидент.

Ранее Фокус сообщал, что группа хакеров Anonymous объявили "войну" Илону Маску из-за биткоина. Основателя SpaceX обвинили в спекуляциях на криптовалютных рынках, что ставит под угрозу инвестиции обычных людей. Группировка пригрозила "войной" Илону Маску и заявила, что "он получил себе достойного соперника".

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