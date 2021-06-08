Хакери з РФ, пов'язані з розвідкою, атакували поліцію Нідерландів під час розслідування справи MH17, — ЗМІ

За даними журналістів, до кібератаки причетне угрупування Cozy Bear, яке пов'язана зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

Російські хакери, яких пов'язують з розвідкою, здійснили кібератаку на IT-системи поліції Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17 у небі над Донбасом.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це повідомляє видання de Volkskrant з посиланням на чотири обізнаних інсайдерів.

Відомо, що кібер-угруповання Cozy Bear, яке безпосередньо пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії, у 2017 році змогло проникнути в системи через сервер Академії поліції Нідерландів.

Хакерську атаку змогли зафіксувати представники нідерландської спецслужби AIVD, яка і попередила поліцейських про злом IT-систем.

Інсайдери не змогли сказати, чи вдалося російським хакерам з угруповання Cozy Bear вкрасти якісь дані, пов'язані з розслідуванням катастрофи Боїнга MH17 у 2014 році в небі над Донбасом.

"Було багато знаків питання. Як довго вони були в системі? Це було вперше чи вони вже збирали дані? Це було незрозуміло", — пояснило одне з обізнаних джерел в коментарі журналістам.

Після публікації матеріалу про кібератаку російських хакерів з Cozy Bear поліцейські і представники спецслужби AIVD відмовилися коментувати цей інцидент.

Раніше Фокус повідомляв, що група хакерів Anonymous оголосили "війну" Ілону Маску через Біткоїн. Засновника SpaceX звинуватили в спекуляціях на криптовалютних ринках, що ставить під загрозу інвестиції звичайних людей. Угруповання пригрозило "війною" Ілону Маску і заявила, що "він отримав собі гідного суперника".

Також Фокус розповідав, що ФБР звинуватила російських хакерів в атаці на найбільшу американську компанію JBS. За даними детективів, до злочину причетне угрупування REvil, і в ФБР пообіцяли притягнути їх до відповідальності.