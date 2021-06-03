Российские хакеры стоят за кибератакой на крупнейшую американскую компанию JBS, - ФБР

Компания, ставшая жертвой кибератаки, не сообщала, заплатила ли она хакерам выкуп.

За кибератакой на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стоят киберпреступные группировки из Российской Федерации.

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Об этом говорится в материале ВВС.

В ФБР отреагировали на кибератаку и заявили, что попытаются привлечь к ответственности группировку REvil, осуществившую атаку на компанию JBS.

REvil, также известная как Sodinokibi, считают одной из самых "прибыльных" киберпреступных групп в мире.

"Мы считаем, что атаку на JBS совершили REvil (Sodinokibi) и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы продолжаем концентрироваться на определении рисков и последствий и привлечении киберпреступников к ответственности", — говорится в заявлении ФБР.

ВВС также напоминает, что на кибератаку отреагировали в Белом доме. Так, президент США Джо Байден поднимет на встрече с Владимиром Путиным вопрос о киберпреступлениях, за которыми может стоять Россия.

"JBS сообщила администрации о том, что атака была осуществлена ​​преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом счел нужным поднять этот вопрос в ходе планируемой встречи президентов Байдена и Путина. Ответственные государства не покрывают преступников", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В компании JBS, которая пострадала в результате действий хакеров, заявили, что уже в четверг, 3 июня, возобновят операции по упаковке мяса в США, где расположены пять крупнейших заводов по производству говядины. Руководство JBS также отказалось отвечать на вопрос, заплатили ли они кибервымогателям выкуп.

Ранее Фокус рассказывал, что компания Colonial Pipeline, ставшая жертвой кибератаки, выплатила преступникам выкуп в размере $4,4 млн. Такое решение в компании объяснили необходимостью быстрого восстановления работы систем после хакерской атаки.

Также Фокус сообщал, что хакеры взломали крупнейшую страховую компанию США и получили $40 млн выкупа. Изначально киберпреступники требовали $60 млн, но в результате переговоров удалось сойтись на сумме в $40 млн.