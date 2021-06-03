Російські хакери стоять за кібератакою на найбільшу американську компанію JBS, — ФБР

Компанія, що стала жертвою кібератаки, не повідомляла, чи заплатила вона хакерам викуп.

За кібератакою на найбільшу в світі м'ясопереробну компанію JBS стоять кіберзлочинні угрупування з Російської Федерації.

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Про це йдеться в матеріалі ВВС.

У ФБР відреагували на кібератаку та заявили, що спробують притягти до відповідальності угрупування REvil, яке здійснило атаку на компанію JBS.

REvil, також відома як Sodinokibi, вважають однією з найбільш "прибуткових" кіберзлочинних груп у світі.

"Ми вважаємо, що атаку на JBS зробили REvil (Sodinokibi) і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми продовжуємо концентруватися на визначенні ризиків і наслідків та притягнення кіберзлочинців до відповідальності", — йдеться в заяві ФБР.

ВВС також нагадує, що на кібератаку відреагували в Білому домі. Так, президент США Джо Байден порушить на зустрічі з Володимиром Путіним питання про кіберзлочини, за якими може стояти Росія.

"JBS повідомила адміністрації про те, що атака була здійснена злочинною організацією, яка, ймовірно, базується в Росії. Білий дім визнав за необхідне порушити це питання під час запланованої зустрічі президентів Байдена і Путіна. Відповідальні держави не покривають злочинців", — підкреслила прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

У компанії JBS, яка постраждала внаслідок дій хакерів, заявили, що вже в четвер, 3 червня, відновлять операції з пакування м'яса в США, де розташовані п'ять найбільших заводів із виробництва яловичини. Керівництво JBS також відмовилося відповідати на питання, чи заплатили вони кібервимагачам викуп.

Раніше Фокус розповідав, що компанія Colonial Pipeline, що стала жертвою кібератаки, виплатила злочинцям викуп у розмірі $4,4 млн. Таке рішення в компанії пояснили необхідністю швидкого відновлення роботи систем після хакерської атаки.

Також Фокус повідомляв, що хакери зламали найбільшу страхову компанію США й отримали $40 млн викупу. Спочатку кіберзлочинці вимагали $60 млн, але внаслідок переговорів вдалося зійтися на сумі $40 млн.