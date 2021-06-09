Следователи по MH17 отвергли показания о пуске ракеты из зоны, подконтрольной ВСУ

По словам судьи, показания давали жители Снежного, которые в данный момент проживают на территории Российской Федерации.

Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование катастрофы пассажирского Боинга MH17 в небе над Донбассом, не взяла во внимание показания двух свидетелей о пуске ракеты из зоны, которая была под контролем Вооруженных сил Украины.

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Эту информацию во время слушаний сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

По ее словам, двое свидетелей в сентябре 2014 года озвучили информацию о пуске ракеты из зоны, подконтрольной ВСУ, и эти сведения следственной группе передали представители России.

Судья Хелейн Керстенс-Фокенс также отметила, что показания давали двое жителей Снежного, который сейчас живут на территории России.

"В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба сделали одинаковые показания", — подчеркнула судья в ходе слушаний.

Беженцы из Снежного утверждали, что 7 июля, в 17:20, видели запуск ракеты со стороны Амвросиевки, где тогда дислоцировались украинские военнослужащие. Совместная следственная группа отклонила показания свидетелей из-за дальности зоны от точки, где упал пассажирский Боинг MH17, поскольку максимальный радиус полета ракеты "Бук" составляет 36 километров.

Ранее Фокус сообщал, что российские хакеры, связанные с разведкой, атаковали полицию Нидерландов во время расследования дела MH17. Кибератаку зафиксировала нидерландская спецслужба AIVD, а к хакерской атаке причастны злоумышленники из Cozy Bear, которых связывают со Службой внешней разведки РФ.

Также Фокус рассказывал, что на суде по MH17 показали фото обломков ракеты, которая могла сбить пассажирский Боинг. Суд в ходе слушаний рассматривает доказательства того, что эти фрагменты являются частью ракеты, привезенной на Донбасс из России.