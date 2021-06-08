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На суде по MH17 показали фото обломков ракеты, которая могла сбить самолет

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Фото: twitter.com/EliotHiggins | Обломки самолета рейса MH17 сложили в ангаре

Суд рассматривает доказательства того, что эти фрагменты являются частью ракеты, привезенной на Донбасс из России.

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году показали фото обломков ракеты комплекса "Бук", которая могла сбить самолет. Предполагается, что эту ракету привезли на оккупированный Донбасс российские военные.

Об этом в Twitter сообщил основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс.

"На суде по MH17 в настоящее время демонстрируют части ракеты "Бук", найденные на обломках самолета. Судья описывает доказательства, свидетельствующие о том, что найденные обломки соответствуют ракете "Бук" 9М38М1, которую привез конвой 53-й бригады", – написал он.

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Также на суде было сказано, что 370 металлических фрагментов были извлечены из тел погибших, их одежды и багажа. 

Напомним, российские хакеры, которых связывают с разведкой, осуществили кибератаку на IT-системы полиции Нидерландов во время расследования катастрофы MH17 в небе над Донбассом.

Для возложения на Украину ответственности за незакрытое воздушное пространство над Донбассом в июле 2014 года, когда был сбит авиалайнер рейса MH17, нет оснований, поскольку у нее не было информации о том, что гражданская авиация находилась в опасности. Об этом 6 февраля заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.