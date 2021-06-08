На суді щодо MH17 показали фото уламків ракети, яка могла збити літак

Суд розглядає докази того, що ці фрагменти є частиною ракети, привезеної на Донбас із Росії.

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в 2014 році показали фото уламків ракети комплексу "Бук", яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли в окупований Донбас російські військові.

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Про це в Twitter повідомив засновник порталу Bellingcat Еліот Ґіґґінс.

"На суді щодо MH17 наразі демонструють частини ракети "Бук", знайдені на уламках літака. Суддя описує докази, що свідчать про те, що знайдені уламки відповідають ракеті "Бук" 9М38М1, яку привіз конвой 53-ї бригади", — написав він.

Також на суді було сказано, що 370 металевих фрагментів були витягнуті з тіл загиблих, їхнього одягу та багажу.

Нагадаємо, російські хакери, яких пов'язують з розвідкою, здійснили кібератаку на IT-системи поліції Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17 у небі над Донбасом.

Для покладання на Україну відповідальності за незакритий повітряний простір над Донбасом у липні 2014 року, коли був збитий авіалайнер рейсу MH17, немає підстав, оскільки у неї не було інформації про те, що цивільна авіація перебувала в небезпеці. Про це 6 лютого заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок.