Суд щодо МН17: озвучені докладні записи переговорів бойовиків про "Бук"

Оприлюднені переговори глави розвідки бойовиків та ексофіцера військової розвідки РФ. Вони прямо говорять про перекидання "Бука" в село, звідки випустили ракету.

Під час судового засідання у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга", що летів рейсом MH17 у небі над Донбасом у 2014 році, були оприлюднені записи перехоплень високопоставлених бойовиків так званої "ДНР", де ті в деталях обговорюють транспортування установки "Бук" по своїй території в день трагедії. Уривки розмов наводить BBC.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Всього за сім годин до катастрофи глава розвідки "ДНР" Сергій Дубінський і його підлеглий, відставний офіцер військової розвідки РФ Олег Пулатов обговорюють речі, схожі на відправлення "Бука" в сторону села Первомайське Донецької області. Слідство вважає, що саме звідти пізніше випустили ракету, що збила малайзійський літак.

Дубінський: "Значить у мене таке прохання та інформація. У Григорівці це все стадо поросят поповзло на Схід. Подивіться, де там на Схід.

Пулатов: А там нікуди.

Дубінський: Є там куди, є, дивіться. Там є під горочкою, вони прямо біля східного сусіда присіли. Вся їхня х... [команда] сидить там. Нехай східний сусід подивиться і в'ї... [вдарить]. Тому що в Григорівці залишилося тільки 5-6 БМП.

Пулатов: Зрозумів.

Дубінський: Слухай мене. Зараз тобі "Крот" притягне "Бук-М" [у 2014 році таке позивне носив ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко — голова розвідувального підрозділу ГРУ самопроголошеної ДНР]

Дубінський: Треба поставити десь в районі Первомайська його. "Бук-М"... І прийдуть три танки "Сходу" з охороною".

Варто зазначити, що обидва учасники цього діалогу — обвинувачені у справі MH17 в Нідерландах. На думку прокурорів, вони безпосередньо причетні до транспортування знаряддя, з якого збили літак.

Був оприлюднений ще один діалог, в якому фігурують голоси, схожі на голоси Дубінського та Пулатова. Там вони позначають роль, яку міг грати Харченко ("Крот") в транспортуванні "Бука". Варто зазначити, що Харченко також звинувачується у цій справі.

Дубінський: Ти чекаєш Льоню. Льоня щас веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов: Так

Дубінський: Бук-бук.

Пулатов: Я зрозумів, так. Я з дерев'яними розбираюся.

Дубінський: Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. У районі Первомайського в резерві ваше завдання охорона цього "Бука" й організація цього... (нерозбірливо).

Раніше в цей же день стало відомо, що спільна слідча група (ССД), яка розслідувала катастрофу пасажирського Боїнга MH17 у небі над Донбасом, не взяла до уваги свідчення двох свідків про пуск ракети із зони, яка була під контролем Збройних сил України.

Фокус до цього повідомляв, що російські хакери, пов'язані з розвідкою, атакували поліцію Нідерландів під час розслідування справи MH17. Кібератаку зафіксувала нідерландська спецслужба AIVD, а до хакерської атаки причетні зловмисники з Cozy Bear, яких пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

Також Фокус розповідав, що на суді щодо MH17 показали фото уламків ракети, яка могла збити пасажирський Боїнг. Суд у процесі слухань розглядає докази того, що ці фрагменти є частиною ракети, привезеної на Донбас із Росії.