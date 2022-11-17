Аварія MH17: суд у Гаазі засудив Гіркіна до довічного ув'язнення (відео)

Окрім самого Гіркіна-Стрєлкова, відповідальність за аварію пасажирського літака та загибель 298 осіб понесуть його "підлеглі": Леонід Харченко та Сергій Дубинський.

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Гаазький суд 17 листопада визнав винним у краху боїнга MH17 російського бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та двох його підлеглих. Їх заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Окрім Гіркіна, довічні терміни отримали також його "підлеглі" — Леонід Харченко та Сергій Дубинський. Ще один підозрюваний Олег Пулатов був визнаний невинним. Його інтереси представляли двоє голландських адвокатів.

Судді вирішили, що обвинувачені у справі MH17 не були єдиною групою, як стверджувала прокуратура, але мали відношення до застосування ЗРК "Бук".

Зауважимо, що Гіркін, Харченко та Дубинський, а також їхні адвокати на суді не були присутні. Підозрюваних засудили заочно.

Справа про катастрофу боїнга MH17: який вердикт виніс суд

Нідерландський суд, ознайомившись з усіма матеріалами справи, ухвалив, що:

бойові дії на території Донецької області в Україні, які розпочалися у травні 2014 року, були міжнародним збройним конфліктом під повним контролем РФ;

у катастрофі рейсу MH17 винна РФ, оскільки запуск ракети здійснювався з території, підконтрольної бойовикам так званої "ДНР";

РФ систематично підтримувала бойові дії в Донецькій області й з середини травня 2014 року забезпечувала підготовку військових у фейкових республіках;

російські чиновники були залучені до планування атаки на літак.

Суд у справі катастрофи боїнга: чого чекати далі

Суддя під час засідання 17 листопада повідомив, що апеляція у справі MH17 можлива протягом двох тижнів. За його словами, розгляд справи у первинній інстанції завершено.

Рейс МН17 літака Boeing 777 зазнав аварії в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Внаслідок краху загинуло 298 людей. На місці катастрофи контрольовані ЗС РФ бойовики влаштували масове мародерство.

Раніше в ПАРЄ визнали, що літак Boeing-777 був збитий російською ракетою "Бук". В асамблеї повністю спростували версії про те, що постріл було здійснено українським винищувачем Су-25 або МіГ-29, або що Бук був випущений ЗСУ підконтрольній Україні територій.

Фокус також писав про те, що у США закликали Росію визнати відповідальність за загибель рейсу MH17. Заступник держсекретаря США Джордж Кент нагадав, що міжнародна слідча група дійшла висновку: у Boeing 777 потрапила ракета комплексу "Бук", завезеного на Донбас із РФ.