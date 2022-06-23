Трагедія МН17: у ПАРЄ визнали, що літак Boeing-777 був збитий російською ракетою "Бук"

В асамблеї повністю спростували версії про те, що постріл було здійснено українським винищувачем Су-25 або МіГ-29, або що Бук був випущений ЗСУ з підконтрольної Україні території.

У Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ) ухвалили резолюцію, в якій сказано, що "найпереконливішим сценарієм" є те, що літак Boeing-777 рейсу MH17 був збитий над Україною в 2014 році російською ракетою "Бук". Вона була надана бойовикам ОРДЛО. Такі висновки у відомстві зробили на підставі доказів, наданих владою України та Нідерландів. Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.

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Резолюцію було прийнято одноголосно, асамблея заявила, що вражена "дезінформацією", що поширюється російською владою щодо збитого літака авіакомпанії Malaysia Airlines.

"Замість того, щоб надати компетентним слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада дійшла до того, що сфальшувала дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду", — сказано в заяві.

Крім того, у ПАРЄ повністю відкинули версії, згідно з якими Boeing-777 був збитий українським винищувачем Су-25 або МіГ-29, або те, що "Бук" був випущений ЗСУ з підконтрольної Україні території.

В асамблеї закликали Росію сумлінно співпрацювати з поточними розслідуваннями, зокрема надати належні супутникові та радіолокаційні дані про аварію, а також офіційно вибачитися перед родичами жертв збитого літака "за біль і страждання, завдані раніше дезінформацією".

Нагадаємо, за вбивство 298 людей на борту МН17 звинувачуються Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Леонід Харченко та Олег Пулатов. Прокуратура Нідерландів вважає, що вони мають понести максимальне покарання та отримати довічний термін. Прокурори вважають їхню провину незаперечною.

Трагедія МН17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), збили у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Тоді на борту було 298 людей і всі вони загинули, більше половини з них — жителі Нідерландів. Розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Судовий процес у справі збитого рейсу розпочався 9 березня 2020 року у судовому комплексі Схіпхол у Нідерландах.