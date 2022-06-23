Трагедия МН17: в ПАСЕ признали, что самолет Boeing-777 был сбит российской ракетой "Бук"

В ассамблее полностью опровергли версии о том, что выстрел был совершен украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, или что "Бук" был выпущен ВСУ подконтрольной Украине территорий.

В Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой сказано, что "наиболее убедительным сценарием" является то, что самолет Boeing-777 рейса MH17 был сбит над Украиной в 2014 году российской ракетой "Бук". Она была предоставлена боевикам ОРДЛО. Такие выводы в ведомстве сделали на основании доказательств, предоставленных властями Украины и Нидерландов. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

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Резолюция была принята единогласно, ассамблея заявила, что потрясена "дезинформацией", распространяемой российскими властями в отношении сбитого самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

"Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", — сказано в заявлении.

Кроме того, в ПАСЕ полностью отвергли версии, согласно которым Boeing-777 был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, или то, что "Бук" был выпущун ВСУ подконтрольной Украине территорий.

В ассамблее призвали Россию добросовестно сотрудничать с текущими расследованиями, в том числе предоставить надлежащие спутниковые и радиолокационные данные о крушении, а также официально извиниться перед родственниками жертв сбитого самолета "за боль и страдания, причиненные ранее дезинформацией".

Напомним, за убийство 298 людей на борту МН17 обвиняются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Прокуратура Нидерландов считает, что они должны понести максимальное наказание и получить пожизненный срок. Прокуроры считают их вину неопровержимой.

Трагедия МН17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Тогда на борту находились 298 человек и все они погибли, более половины из них — жители Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Судебный процесс по делу сбитого рейса начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах.