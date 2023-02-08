Рішення відправити ЗРК "Бук" в Україну міг прийняти особисто Путін, — слідство по MH17

Є підстави вважати, що президент Росії причетний до передачі у 2014 році ракетного комплексу проросійським бойовикам "Л/ДНР", проте притягнути його до відповідальності неможливо через імунітет, заявила Спільна слідча група.

Related video

Президент РФ Володимир Путін особисто ухвалив рішення відправити в Україну зенітно-ракетний комплекс "Бук", за допомогою якого проросійські бойовики збили Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines у липні 2014 року. Такого висновку дійшла Спільна слідча група (JIT), пише нідерландське видання NL Times.

"Є переконливі ознаки того, що у Росії президент ухвалив рішення надати "Бук" (бойовикам)", — заявила JIT на пресконференції.

За даними видання, слідча група повідомила, що є конкретна інформація, яка вказує на те, що запит бойовиків на "Бук" було передано Путіну і що він погодився. Однак президент РФ не може бути притягнутий до відповідальності, оскільки має імунітет, підкреслили в JIT.

За даними ЗМІ, під час пресконференції представники JIT вказали, що у телефонних розмовах чиновники РФ кажуть, що рішення про постачання військової техніки в Україну залишається за президентом. Відповідне рішення було відкладено на тиждень через те, що той, "хто ухвалює рішення… зараз перебуває на саміті у Франції". У цей час, 5 та 6 червня 2014 року, Путін брав участь у святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової у Франції.

Родичі загиблих у катастрофі MH17 розчаровані тим, що розслідування не виявило нових підозрюваних для судового переслідування, сказав Піт Плоеґ, голова фонду родичів Stichting Vliegramp MH17. Він та інші родичі були проінформовані про висновки Спільної слідчої групи перед пресконференцією.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на Донбасі було збито рейс Malaysia Airlines зі Схіпголу до Куала-Лумпура. Усі 298 людей на борту загинули. У листопаді минулого року суд у Гаазі засудив колишнього лідера проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна, його праву руку Сергія Дубінського та командира гарнізону Леоніда Чарщенка до довічного ув'язнення за участь у катастрофі рейсу MH17. Четвертого підозрюваного Олега Пулатова виправдали. Суд вважає, що збиття пасажирського рейсу Malaysia Airlines було помилкою проросійських бойовиків.

У січні Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) дійшов висновку, що Росія відповідальна за загибель 298 пасажирів та членів екіпажу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines.