"За захист держінтересів": Путін присвоїв звання "гвардійській" бригаді, яка збила боїнг MH17

У тексті указу російського президента йдеться, що окупанти нагороджені "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність". Із ЗРК "Бук" 53-ї зенітної ракетної бригади у 2014 році був збив малазійський "боїнг".

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Президент країни-агресорки Володимир Путін надав 53-й зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійської". Текст указу розміщено на порталі правової інформації.

Саме 53-й бригаді належав ЗРК "Бук", з якого у 2014 році був збитий малайзійський "боїнг", що летів рейсом MH17 з Нідерландів.

Загарбників нагородили "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність", які були проявлені під час захисту "держінтересів".

Згідно з путінським указом, 53-я зенітно-ракетна бригада надалі повинна іменуватися "гвардійською".

[ + – ] Указ президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, що слідчі у справі MH17 у Гаазі під час пресконференції, присвяченої призупиненню розслідування, познайомили громадськість із записом перехопленої розмови Путіна та ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За версією нідерландських розслідувачів, саме за вказівкою Путіна бойовикам "ДНР" поставили зенітно-ракетну систему "Бук", з якої згодом було збито малайзійський "боїнг". Водночас через президентський імунітет притягти його до відповідальності неможливо.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Ізраїль не коментує дії Ірану та до чого тут Путін. З подій, які прямо чи опосередковано пов'язані з Ізраїлем, офіційний Єрусалим коментує менше третини, щоб уникнути дискусії з ворогом.