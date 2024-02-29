"Ми скоро продемонструємо": Путін пригрозив застосуванням ядерного комплексу "Сармат" (відео)

За словами російського президента, у бою вже застосовували комплекс "Циркон", гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет".

Related video

Президент Росії Володимир Путін заявив, що армія РФ готова продемонструвати новітню ракетну ядерну систему "Сармат" на бойовому чергуванні. Про це він заявив у посланні Федеральним Зборам, передає російське видання РБК.

"У війська поставлено ракети "Сармат". Ми скоро продемонструємо їх на бойовому чергуванні", — сказав президент РФ.

Путін заявив, що в бою вже застосовували комплекс "Циркон", гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет".

За словами російського лідера, також тривають випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

Що відомо про ядерну систему "Сармат"

РС-28 "Сармат" — російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою.

Ракета може бути запущена з мобільних пускових установок, що дає змогу знизити ризик її знищення на старті. За даними росіян, ракета має низку технологічних новинок, що дають їй змогу уникнути систем протиповітряної оборони противника.

Технічні характеристики:

довжина ракети Сармат — 35 м;

стартова маса — 208 т;

маса закидання — близько 10 т;

дальність польоту ракети — 16 тис. км;

кількість ядерних боєголовок — до 15 шт;

сила вибуху кожної боєголовки: до 750 кт TNT.

Російські ЗМІ часто пишуть, що ракета може вразити США боєголовкою в 10 тонн через Південний полюс. Нібито траєкторія дозволить обійти систему ППО. Однак виявилося, що відстань становить понад 28 000 кілометрів — більше заявленої дальності польоту.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Росія може запустити ядерну зброю в космос уже 2024 року. Згідно з поточними оцінками, Москва не планує підривати будь-яку орбітальну зброю, але існує ризик аварії, а ядерний вибух потенційно може зачепити близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

16 лютого президент США Джо Байден доручив адміністрації Білого дому почати прямі переговори з Росією про випробування смертоносної зброї в космосі. За словами речника Білого дому Джона Кірбі, не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей на землі.