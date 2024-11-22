Білий дім готується до інавгурації Трампа: Україні можуть повернути ядерну зброю, — NYT

Адміністрація Джо Байдена зосередилась на допомозі України, надавши довгоочікувані дозволи та виділивши значний пакет допомоги. Однак Київ не отримав головного — гарантії безпеки від Заходу.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається витиснути максимум допомоги для України до того, як влада перейде до новообраного лідера Дональда Трампа. Виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю. Про це йдеться у матеріалі The New York Times від 21 листопада.

Байден дозволив використання ракет ATACMS для ударів по території Росії, і Сили оборони вже здійснили таку атаку по складу боєприпасів на південному заході РФ. Окрім того, міністр оборони Ллойд Остін також підтвердив, що Україна отримає американські протипіхотні міни.

Білий дім заявив про допомогу на суму 9 мільярдів доларів до того, як Трамп вступить на посаду президента. Понад 7 мільярдів доларів підтримки від Вашингтону Україна отримає у вигляді зброї й боєприпасів зі складів Пентагону, ще приблизно 2,1 мільярда доларів виділені на замовлення додаткової зброї у оборонних підрядників США.

Зазначається, що нова адміністрація теоретично зможе призупинити постачання. Однак представники Пентагону впевнені, що Трампу буде важко це зробити, якщо допомога вже буде схвалена Конгресом і процес розпочнеться.

Також Пентагон заявив про скасування заборони на розгортання американських військових найманців в Україні для допомоги ЗСУ в обслуговуванні та ремонті наданих систем озброєнь, зокрема винищувачів F-16 і ППО Patriot. Невелика кількість запрошених спеціалістів будуть перебувати далеко від лінії фронту й не братимуть участі в боях. Контракти планують укласти до відходу з посади Байдена.

Зі слів неназваних чиновників США, американська розвідка оцінила вплив усіх цих рішень на ситуацію на фронті у короткостроковій перспективі як низький. Україна прагнула гарантії безпеки у вигляді запрошення в НАТО, але отримати це за каденції Байдена не вдалося. Західні офіційні особи обговорюють як можливу гарантію безпеки накопичення арсеналу. Йдеться про те, щоб ЗСУ мали можливість завдати удару в разі порушення перемир’я з боку Росії.

Декілька чиновників навіть припустили, що Байден може повернути України ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР.

"Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, 21 листопада ЗС РФ вперше використали для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орешник". У ЗМІ опублікували фото її уламків, експерти розібрались, що відомо про деталі зброї та на що вона здатна.

Заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький розповів, скільки балістичних ракет "Орешник" може мати в своєму арсеналі Росія.