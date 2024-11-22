Белый дом готовится к инаугурации Трампа: Украине могут вернуть ядерное оружие, — NYT

Администрация Джо Байдена сосредоточилась на помощи Украине, предоставив долгожданные разрешения и выделив значительный пакет помощи. Однако Киев не получил главного — гарантии безопасности от Запада.

Администрация президента США Джо Байдена пытается выжать максимум помощи для Украины до того, как власть перейдет к новоизбранному лидеру Дональду Трампу. Возникло даже предложение вернуть Украине ядерное оружие. Об этом говорится в материале The New York Times от 21 ноября.

Байден разрешил использование ракет ATACMS для ударов по территории России, и Силы обороны уже осуществили такую атаку по складу боеприпасов на юго-западе РФ. Кроме того, министр обороны Ллойд Остин также подтвердил, что Украина получит американские противопехотные мины.

Белый дом заявил о помощи на сумму 9 миллиардов долларов до того, как Трамп вступит в должность президента. Более 7 миллиардов долларов поддержки от Вашингтона Украина получит в виде оружия и боеприпасов со складов Пентагона, еще примерно 2,1 миллиарда долларов выделены на заказ дополнительного оружия у оборонных подрядчиков США.

Отмечается, что новая администрация теоретически сможет приостановить поставки. Однако представители Пентагона уверены, что Трампу будет трудно это сделать, если помощь уже будет одобрена Конгрессом и процесс начнется.

Также Пентагон заявил об отмене запрета на развертывание американских военных наемников в Украине для помощи ВСУ в обслуживании и ремонте предоставленных систем вооружений, в частности истребителей F-16 и ПВО Patriot. Небольшое количество приглашенных специалистов будут находиться вдали от линии фронта и не будут участвовать в боях. Контракты планируют заключить до ухода с должности Байдена.

По словам неназванных чиновников США, американская разведка оценила влияние всех этих решений на ситуацию на фронте в краткосрочной перспективе как низкое. Украина стремилась к гарантиям безопасности в виде приглашения в НАТО, но получить это при каденции Байдена не удалось. Западные официальные лица обсуждают в качестве возможной гарантии безопасности накопление арсенала. Речь идет о том, чтобы ВСУ имели возможность нанести удар в случае нарушения перемирия со стороны России.

Несколько чиновников даже предположили, что Байден может вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР.

"Это было бы мгновенным и огромным фактором сдерживания. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия", — отметили в издании.

Напомним, 21 ноября ВС РФ впервые использовали для удара по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В СМИ опубликовали фото ее обломков, эксперты разобрались, что известно о деталях оружия и на что оно способно.

Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий рассказал, сколько баллистических ракет "Орешник" может иметь в своем арсенале Россия.