Появились фото обломков ракеты "Орешник": что известно о деталях и мощности РС-28

Российский эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что баллистическая ракета "Орешник" мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, в 200 раз. Генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил, что она является сложной целью для имеющихся в ВСУ западных систем ПВО.

21 ноября ВС РФ ударили ракетами по Днепру. Президент РФ Владимир Путин заявил о применении новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В CNN опубликовали фото ее обломков, полученные от источника из спецслужб.

Фото обломков ракеты "Орешник" Фото: CNN Фото обломков ракеты "Орешник" Фото: CNN

Баллистическая ракета "Орешник": одна из деталей — не новая

Редактор "Радио Свобода" Марк Крутов 21 ноября поделился OSINT-обзором на новую баллистическую ракету "Орешник". Выяснилось, что фото одной из ее деталей публиковали на российском сайте государственных закупок. Документы от 2013 года свидетельствуют о том, что она использовалась для межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава".

Одна из деталей фигурировала в закупках Фото: Mark Krutov (kromark) / X

При этом маркировка изделия используется Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики, а также в закупочной документации Уоткинского завода, на котором собирают "Тополь-М", "Ярс" и другие российские стратегические ракеты.

Упоминания детали с соответствующей маркировкой Фото: Mark Krutov (kromark) / X

"Конечно, эта специфическая деталь как для старых, так и для "новых" российских стратегических ракет (я сомневаюсь, что "Орешник" действительно "новая") была изготовлена на швейцарском высокоточном сверлильно-фрезерном станке Fehlmann Picomax 54", — добавил обозреватель.

Упомянутый станок западного производства Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Баллистическая ракета "Орешник": на что способна

Российский так называемый военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии NEWSru заявил, что баллистическая ракета "Орешник" мощнее бомб "Малыш" и "Толстяк", примененных в 1945 году, в сотни раз.

"Предположу что эта ракета может нести и осколочно-фугасный заряд, и ядерный. Ракета достаточно модернизированная, хорошая, с дальностью, скорее всего, примерно 6000 км, с разделяющейся боевой частью — 6 или 8, при этом каждая, скорее всего, способна нести заряд в сотни килотонн, что превзойдет общий заряд, сброшенный на Хиросиму и Нагасаки, раз в 100-200", — заметил он.

В то же время экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV предположил, что учитывая код РС-28 баллистическая ракета "Орешник", вероятно, была произведена вскоре после РС-26 "Рубеж".

"Они несут несколько моноблоков. "Рубеж", возможно, четыре, а эта, возможно, шесть и больше, но не один. И благодаря тому, что разрабатывали ее прежде всего для применения ядерной боеголовки, то точность наведения этих моноблоков не высокая, но может накрывать площадь", — объяснил генерал.

По его словам, возможности противодействия таким ракетам у Украины ограничены. Батареи Patriot и SAMP/T теоретически способны сбить "Орешник", но насколько это на самом деле реально — проверит война. Силам ПВО нужны комплексы, установленные США на польской базе, или еще более мощная система THAAD.

Баллистическая ракета "Орешник": зона поражения

В "Телеграфе" передали, что в зону поражения якобы входят все страны континентальной Европы (от Прибалтики до Португалии), Великобритания, Финляндия и Швеция.

Время подлета баллистической ракеты "Орешник" (с полигона Капустин Яр к столице) составляет:

в Великобританию — 19 минут;

в Польшу — 8 минут;

в Бельгию — 14 минут;

в Германию — 11 минут;

в Финляндию — 8 минут;

в Швецию — 10 минут;

в Литву — 7 минут.

Зона поражения ракеты "Орешник" Фото: Телеграф

"Следует отметить, что эти данные нуждаются в подтверждении. Дело в том, что точная скорость полета этой ракеты неизвестна. Путин заявлял, что эта цифра составляет 10 махов (около 12 000 км/ч)", — объяснили в издании.

Напомним, мировые СМИ отреагировали на заявление Кремля о первом запуске баллистической ракеты "Орешник". В заголовках говорится об угрозе для западных стран и мировой войне.

В Forbes сообщили, что баллистическая ракета "Орешник" была создана с нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. В Пентагоне ее описали как вариант РС-26 "Рубеж", которая является 40-тонной ракетой на твердом топливе.