РФ создала ракету "Орешник", нарушив договоренности заключенные с США, — Forbes

Журналисты подтвердили, что "Орешник" создали на основе другой баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которой РФ 21 ноября атаковала Днепр, была создана "коварными" нарушителями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Об этом пишет Forbes.

Журналисты напомнили, что заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх описала "Орешник" как вариант российской баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которая является 40-тонной ракетой на твердом топливе, относящейся к двум договорным категориям.

В зависимости от угла, под которым она запускается, РС-26 может пролететь чуть более 3400 миль, а это делает ее межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). В то же время ее можно называть крылатой ракетой воздушного базирования (КРВБ), которая имеет меньшую дальность, чем 3400 миль.

Проблема для разработчиков РС-26 заключалась в том, что до 2019 года Соединенные Штаты и Россия были участниками Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, который запрещал испытания и развертывание ракет на расстоянии от 310 до 3400 миль.

"Способные нести ядерный боезаряд, а также наносить удар с минимальным предупреждением, МБР обладают уникальным дестабилизирующим действием — отсюда и договор. Но Россия тайно продолжала разрабатывать ракеты этой категории, что в конце концов заставило Соединенные Штаты выйти из Договора, несмотря на некоторые возражения со стороны сторонников контроля над вооружениями в 2019 году. Россия вскоре поступила так же", — говорится в материале.

По словам журналистов, то, что "Орешник" является версией РС-26, доказывает то, что первый не обязательно является МБР, а вторая почти наверняка ею не является.

Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен отметил, что "Орешник" даже "немного забавный" из-за своего запутанного происхождения.

Напомним, 21 ноября эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко объяснил, какими будут последствия от удара, если "Орешник" начинить ядерным зарядом.

Фокус также писал, что известно о баллистической ракете "Орешник".