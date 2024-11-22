РФ створила ракету "Орешник", порушивши домовленості укладені з США, — Forbes

Журналісти підтвердили, що "Орешник" створили на основі іншої балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Балістична ракета середньої дальності "Орешник", якою РФ 21 листопада атакувала Дніпро, була створена "підступними" порушниками Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. Про це пише Forbes.

Журналісти нагадали, що заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх описала "Орешник" як варіант російської балістичної ракети РС-26 "Рубеж", яка є 40-тонною ракетою на твердому паливі, що відноситься до двох договірних категорій.

Залежно від кута, під яким вона запускається, РС-26 може пролетіти трохи більше ніж 3400 миль, а це робить її міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Водночас її можна називати крилатою ракетою повітряного базування (КРПБ), яка має меншу дальність, ніж 3400 миль.

Проблема для розробників РС-26 полягала в тому, що до 2019 року Сполучені Штати і Росія були учасниками Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року, який забороняв випробування і розгортання ракет на відстані від 310 до 3400 миль.

"Здатні нести ядерний боєзаряд, а також завдавати удару з мінімальним попередженням, МБР мають унікальну дестабілізуючу дію — звідси і договір. Але Росія таємно продовжувала розробляти ракети цієї категорії, що врешті-решт змусило Сполучені Штати вийти з Договору, попри деякі заперечення з боку прихильників контролю над озброєннями у 2019 році. Росія незабаром вчинила так само", — йдеться у матеріалі.

За словами журналістів, те, що "Орешник" є версією РС-26, доводить те, що перший не обов'язково є МБР, а друга майже напевно нею не є.

Експерт з ядерної зброї Ганс Крістенсен наголосив, що "Орешник" навіть "трохи кумедний" через своє заплутане походження.

Нагадаємо, 21 листопада експерт з питань авіації Валерій Романенко пояснив, якими будуть наслідки від удару, якщо "Орешник" начинити ядерним зарядом.

Фокус також писав, що відомо про балістичну ракету "Орешник".