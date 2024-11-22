Якщо "Орешник" начинити ядерним зарядом: експерт пояснив, якими будуть наслідки від удару

За словами Валерія Романенка, "Орешник" не належить до розряду високоточної зброї, а постраждати може і Туреччина, і Європа, і Білорусь.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром з половину Дніпропетровської області. Про це в етері телемарафону заявив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

За його словами, якщо застосувати "Орешник" з ядерним спорядженням, то довготривалі наслідки радіоактивного забруднення територій залежатимуть від напрямку вітру в момент вибуху. Тобто його може понести й в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу.

"Ракета має бойову частину, що розділяється на шість окремих блоків індивідуального наведення. На термінальному відрізку вони розділяються і здатні вразити шість окремих цілей", — зазначив Романенко.

Він пояснив, що "Орешник" не є тактичною ядерною зброєю.

"Це зброя середньої дальності і загалом зброя, скажімо так, ракетно-ядерної війни. Якщо її спробують застосувати по Європі, то це Третя світова війна", — сказав Романенко.

Експерт підкреслив, що боєголовка "Орешника" може нести на собі 150 кілотон. Для порівняння — потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму, складала близько 20 кілотон.

Водночас Романенко додав, що МБР "Орешник" не належить до розряду високоточної зброї, адже може відхилятися від цілі до 50 метрів.

Крім того, за словами Валерія Романенка, президент РФ Володимир Путін збрехав, коли сказав, що у світі немає комплексів, які можуть збивати такі ракети.

"Німеччина закупила в Ізраїлі системи Arrow, які здатні боротися з такими ракетами", — наголосив експерт.

Нагадаємо, 21 листопада у Пентагоні повідомили, що Росія створила "Орешник" на основі балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Вранці 21 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешник".