Если "Орешник" начинить ядерным зарядом: эксперт объяснил, какими будут последствия от удара

По словам Валерия Романенко, "Орешник" не относится к разряду высокоточного оружия, а пострадать может и Турция, и Европа, и Беларусь.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

По его словам, если применить "Орешник" с ядерным снаряжением, то долговременные последствия радиоактивного загрязнения территорий будут зависеть от направления ветра в момент взрыва. То есть его может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу.

"Ракета имеет боевую часть, которая разделяется на шесть отдельных блоков индивидуального наведения. На терминальном отрезке они разделяются и способны поразить шесть отдельных целей", — отметил Романенко.

Он пояснил, что "Орешник" не является тактическим ядерным оружием.

"Это оружие средней дальности и вообще оружие, скажем так, ракетно-ядерной войны. Если его попытаются применить по Европе, то это Третья мировая война", — сказал Романенко.

Эксперт подчеркнул, что боеголовка "Орешника" может нести на себе 150 килотонн. Для сравнения — мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла около 20 килотонн.

В то же время Романенко добавил, что МБР "Орешник" не относится к разряду высокоточного оружия, ведь может отклоняться от цели до 50 метров.

Кроме того, по словам Валерия Романенко, президент РФ Владимир Путин солгал, когда сказал, что в мире нет комплексов, которые могут сбивать такие ракеты.

"Германия закупила в Израиле системы Arrow, которые способны бороться с такими ракетами", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 21 ноября в Пентагоне сообщили, что Россия создала "Орешник" на основе баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Утром 21 ноября российские оккупанты ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник".