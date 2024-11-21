РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник": что о ней известно

Россия могла тайно работать над новой гиперзвуковой ракетой, но скрывала это, говоря о РС-26 "Рубеж". Ракета "Орешник", о которой заявил Владимир Путин и которая ударила по Днепру, нужна для психологического давления на Запад, считают аналитики.

Западные эксперты уверены, что РФ не имеет много экспериментальных гиперзвуковых ракет "Орешник", которыми россияне ударили по Днепру 21 ноября. При этом они ничего не могут сказать о ее технических характеристиках. В то же время российские Z-военкорры уверяют, что это модернизация ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж". Фокус собрал информацию об особенностях российского средства поражения, от которого пострадала Украина.

РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник" — детали об атаке 21 ноября

Агентство CNN проконсультировалось с американскими чиновниками относительно средства поражения, которым обстреляли Днепр. Информация вышла одновременно с рассказом президента РФ Владимира Путина о новейшей баллистической ракете с неядерной гиперзвуковой боеголовкой "Орешник", которую применили 21 ноября. Чиновники заверили, что этих экспериментальных средств поражения у россиян есть "горстка". Какое количество имеют в виду, говоря о "горстке", не уточняется. Также не ясно, говорят ли именно о ракете "Орешник". Заявление официального представителя правительства США появилось на портале CNN около 19 ч., именно во время выступления главы Кремля.

РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник" — CNN Фото: Скриншот

Израильский военный эксперт Давид Гендельман отреагировал на заявление Кремля. По его мнению, ракета "Орешник" — это "ответвление темы Тополь М-Ярс-Рубеж". По его словам, похоже на то, что РФ, вероятно, с 2019 года возобновила разработку ракет малой и средней дальности. Удар по Днепру 21 ноября — это результат новейших разработок.

РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник" - комментарий Давида Гендельмана Фото: Скриншот

Ракета "Орешник" как вариант РС-26 "Рубеж"

На появление у россиян нового оружия откликнулись аналитики портала Defence Express. Они заявили, что в открытом доступе не нашли никаких данных о новейшей ракете Кремля. После этого вспомнили о том, как россияне анонсировали несуществующее оружие: например, о дальнобойной противокорабельной ракете "Змеевик", о которой писали росСМИ, но других следов разработки не было. С другой стороны, в Москве действительно могли вести работу над баллистическими ракетами средней дальности и реальную разработку прятали под названием РС-26 "Рубеж". В итоге аналитики сделали вывод, что главная цель заявления Путина — это "психологическое давление" на страны Запада, которому должны показать, что РФ обладает неизвестным оружием.

РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник" - макет установки "Рубеж" Фото: Defense Express

Российские военкоры в основном не добавляли каких-то деталей к заявлению Москвы: публиковали фрагменты выступления Путина и радовались ударам по мирным украинцам. Впрочем, в Telegram-канале военкора "Военный осведомитель "указывается, что вероятно, экспериментальная ракета — это модернизация ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник" — зет-военкор Фото: Скриншот

Отметим, вечером 21 ноября Владимир Путин сообщил о том, что по РФ ударила по Днепру баллистической гиперзвуковой ракетой. По его словам, россияне провели "экспериментальный пуск" и якобы достигли поставленных целей. Воздушные силы рассказали о деталях атаки на украинский город.

Напоминаем, авиаэксперт объяснил, какие характеристики имеет средство поражения, которым россияне ударили по Днепру, и какие могут быть последствия для РФ.