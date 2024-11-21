Все летело на Днепр: аналитики показали траекторию ракет во время удара 21 ноября (инфографика)

Для удара по Днепру ВС РФ применили девять ракет различных типов, которые подлетали к городу с севера, северо-востока и востока, свидетельствует инфографика аналитиков.

Утром 21 ноября жители Днепра попали под массированный ракетный удар ВС РФ. Россияне применили против украинцев крылатые и баллистические ракеты, которые подлетали к городу с трех направлений. Аналитики проекта "Тексты" визуализировали траекторию движения ракет, которые все летели на Днепр. Инфографика с траекторией средств поражения ВС РФ появилась на портале проекта.

Аналитики объяснили, что инфографику создали на основе сообщений Воздушных сил ВСУ и мониторингового паблика War_monitor. Кроме того, они учли заявление президента Владимира Зеленского о том, что РФ ударила по Украине межконтинентальной баллистикой.

Инфографика "Текстов" показывает движение девяти ракет:

оранжевые линии — это семь ракет Х-101, которые стартовали с самолетов в Ту-95МС в Волгоградской области, пуски состоялись в районе населенного пункта Чуево-Алабушка. Видим, что они заходили в воздушное пространство Украины с севера, через границу в Черниговской области. Затем они попетляли над Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областями и пошли на Днепр;

две розовые прямые линии — это траектория баллистических ракет. Одна линия — это аэробаллистическая ракета "Кинжал", которую выпустил МиГ-31: она направляется с северо-востока, из Волгоградской области, пуски — от населенного пункта Жирновск (ориентировочно). Вторая линия — это, вероятно, межконтинентальная баллистическая ракета, как предполагают, РС-26 "Рубеж", которую запустили с наземной пусковой установки из Капустиного Яра. Обе ракеты летят прямо на Днепр.

Россия обстреляла Днепр 21 ноября — траектория движения РС-26 "Рубеж" и других ракет Фото: Тексты

На портале также изучили видео, снятое камерой наблюдения в Днепре. Они отметили, что видна яркая вспышка во время подлета, но не видно пожаров после удара о землю. Из этого они сделали вывод, что средство поражения не несло взрывчатку, а могло быть фугасным или просто куском бетона. Подобная ракета нанесла ущерб из-за большой скорости и общего веса, а не из-за взрыва, подытожили они.

"На месте попаданий прямо взрывов не наблюдается, поскольку, скорее всего, поражение создавалось за счет кинетического ускорения, а не взрывного действия", — говорится в статье.

Россия обстреляла Днепр 21 ноября — детали

Отметим, утром 21 ноября Силы обороны предупредили о воздушной угрозе, а жители Днепра услышали несколько взрывов. Впоследствии выяснилось, что враг ударил по жилому району города: мэр Филатов сообщил о разрушениях рядом с медицинским центром, также получили повреждения несколько домов, машин и гаражей. Воздушные силы тем временем сообщили о результатах работы средств противовоздушной обороны: сбили шесть из семи Х-101, но не удалось сбить баллистику и одну крылатую ракету. На видео с места событий видно шесть ударов: эксперты объяснили, что может идти речь об атаке российской ракеты РС-26 "Рубеж", которая на подлете разделилась на шесть ударных частей.

Напоминаем, авиаэксмер Валерий Романенко рассказал о ракетах средней дальности, которые РФ могла применить для удара по Днепру. Между тем экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему, по его мнению, можно говорить о начале Третьей мировой войны в 2024 году.