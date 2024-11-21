"Началась Третья мировая война": Залужный перечислил страны, которые воюют против Украины (видео)

Северная Корея направила в РФ несколько миллионов артиллерийских снарядов и десятки тысяч солдат. Кроме того, россияне применяют на войне средства поражения не своего, а зарубежного производства, отметил Валерий Залужный.

Война, которая происходит в Украине в 2024 году, имеет все признаки Третьей мировой войны. Об этом свидетельствует зарубежное оружие, которое Россия использует против украинцев на поле боя. На сегодняшний день стран, которые присоединились к войне РФ, уже три. О начале Третьей мировой посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал во время видеоконференции с изданием "Украинская правда".

Залужный перечислил страны, кроме РФ, которые воюют против Украины. Например, Северная Корея поставляет россиянам боеприпасы и ракеты, и ее солдаты убивают украинцев на поле боя. При этом по украинским городам бьют дроны-камикадзе "Шахед", произведенные в Иране. Кроме того, россияне имеют снаряды, произведенные в Китае, и применяют китайские радиоэлементы для производства ракет, сказал он.

"Есть классификация, по каким показателям есть война или нет войны. Я считаю, что в 2024 году началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия", — подчеркнул Залужный.

Дипломат, возглавлявший украинскую армию с первых дней российского вторжения в 2022 году до января 2024-го, заявил, что мировые партнеры должны осознать: Третья мировая война уже идет, причем происходит пока на территории Украины. Он призвал западные правительства "сделать правильные выводы", поскольку украинцам помогут технологии, но для победы этого не хватит.

"Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве", — подытожил Залужный.

Валерий Залужный и Третья мировая война — детали

Отметим, посол Валерий Залужный сделал заявление относительно Третьей мировой войны во время церемонии награждения участников рейтинга УП-100 "Украинской правды". Церемония проходила 20 ноября в Киеве, а дипломат подключился к торжествам онлайн, написали на портале "Таблоид. УП". С ним общались двое журналистов, Роман Кравец и Роман Романюк, но полной записи выступления чиновника пока нет.

Между тем в словаре Merriam Webster можно отыскать точное определение, что такое мировая война.

"Мировая война — это война, в которой участвуют все или большинство основных государств мира", — говорится в словаре.

Ранее Фокус писал о 10 тыс. солдат КНДР, которые РФ, вероятно, поставила воевать против украинцев в Курской области. Кроме того, еще с 2023 года западные разведки сообщали, что Северная Корея, соседствующая с Китаем, в течение года прислала Москве 8 млн артиллерийских снарядов

Напоминаем, 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину: некоторые детали документа позволяют россиянам бить по неядерной Украине. Между тем 21 ноября по Днепру могли ударить баллистической ракетой средней дальности, которая может нести ядерные боеголовки.