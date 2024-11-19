Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России: основные положения
В обновленной доктрине были уточнены угрозы, при которых Россия может в ответ использовать ядерное оружие. Среди таких Кремль рассматривает нападение на Беларусь.
19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Документ вступил в силу и был опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый документ стал значительным обновлением ядерной доктрины России, учитывая изменение геополитической обстановки и новые угрозы, с которыми сталкивается страна. Одним из важнейших аспектов является расширение оснований для применения ядерного оружия.
Основные изменения в доктрине
Теперь основанием для возможного применения ядерного удара, помимо традиционной агрессии со стороны ядерных держав, может стать также агрессия со стороны неядерных государств, если она осуществляется с участием или поддержкой ядерной державы. Это касается как прямых военных действий, так и массовых воздушных атак, включая использование беспилотников.
Кроме того, в обновленной доктрине были уточнены угрозы, при которых Россия вправе использовать ядерное оружие в ответ. В частности, согласно пункту 15 документа, теперь к таким угрозам относятся:
- Агрессия со стороны неядерных государств, если она происходит при поддержке ядерного государства, рассматривается как совместное нападение на Россию и ее союзников.
- Массированные воздушные атаки, включая пуски крылатых ракет, атакующие действия военных самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов, если они пересекают российскую границу.
- Нападение на Беларусь, как на союзника по Союзному государству, также может стать причиной применения ядерного оружия, если оно угрожает суверенитету РФ.
Также условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакающих территории России и (или) ее союзников;
- применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников, по воинским формированиям и (или) объектам России, расположенным за пределами ее территории;
- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действия ядерных сил.
Отметим, предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.
"Сигнал" Западу
Еще в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в ядерной доктрине следует рассматривать как "определенный сигнал" для западных стран.
"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", — отметил Песков.
Таким образом, обновленная доктрина ставит в приоритет защиту суверенитета Российской Федерации, делая ядерное оружие крайней мерой для нейтрализации угроз, которые могут поставить под сомнение независимость и территориальную целостность государства.Важно
Напомним, в октябре Москва усилила риторику ядерных угроз, направленных против западных стран в контексте продолжающейся войны в Украине. При этом западные лидеры считают, что глава Кремля стал походить на мальчика, который "слишком часто плакал о ядерном оружии".