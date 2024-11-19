Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России: основные положения

В обновленной доктрине были уточнены угрозы, при которых Россия может в ответ использовать ядерное оружие. Среди таких Кремль рассматривает нападение на Беларусь.

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Документ вступил в силу и был опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый документ стал значительным обновлением ядерной доктрины России, учитывая изменение геополитической обстановки и новые угрозы, с которыми сталкивается страна. Одним из важнейших аспектов является расширение оснований для применения ядерного оружия.

Основные изменения в доктрине

Теперь основанием для возможного применения ядерного удара, помимо традиционной агрессии со стороны ядерных держав, может стать также агрессия со стороны неядерных государств, если она осуществляется с участием или поддержкой ядерной державы. Это касается как прямых военных действий, так и массовых воздушных атак, включая использование беспилотников.

Кроме того, в обновленной доктрине были уточнены угрозы, при которых Россия вправе использовать ядерное оружие в ответ. В частности, согласно пункту 15 документа, теперь к таким угрозам относятся:

Агрессия со стороны неядерных государств , если она происходит при поддержке ядерного государства, рассматривается как совместное нападение на Россию и ее союзников.

, если она происходит при поддержке ядерного государства, рассматривается как совместное нападение на Россию и ее союзников. Массированные воздушные атаки , включая пуски крылатых ракет, атакующие действия военных самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов, если они пересекают российскую границу.

, включая пуски крылатых ракет, атакующие действия военных самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов, если они пересекают российскую границу. Нападение на Беларусь, как на союзника по Союзному государству, также может стать причиной применения ядерного оружия, если оно угрожает суверенитету РФ.

Также условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакающих территории России и (или) ее союзников;

применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников, по воинским формированиям и (или) объектам России, расположенным за пределами ее территории;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действия ядерных сил.

Часть документа "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания"

Часть документа "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания"

Отметим, предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.

"Сигнал" Западу

Еще в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в ядерной доктрине следует рассматривать как "определенный сигнал" для западных стран.

"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", — отметил Песков.

Таким образом, обновленная доктрина ставит в приоритет защиту суверенитета Российской Федерации, делая ядерное оружие крайней мерой для нейтрализации угроз, которые могут поставить под сомнение независимость и территориальную целостность государства.

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Напомним, в октябре Москва усилила риторику ядерных угроз, направленных против западных стран в контексте продолжающейся войны в Украине. При этом западные лидеры считают, что глава Кремля стал походить на мальчика, который "слишком часто плакал о ядерном оружии".