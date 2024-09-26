Пугает Запад, но может ударить: готов ли Путин применить ядерное оружие

Владимир Путин вечером 25 сентября провел заседание Совета безопасности РФ по вопросам ядерного сдерживания, объявив о внесении изменений в ядерную доктрину страны. О каких новых сценариях, при которых Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие, идет речь — выяснял Фокус.

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Открывая постоянное совещание Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, Путин особо подчеркнул, что речь идет о плановом мероприятии, которое традиционно проводится дважды в год. Наряду с тем, следует заметить, что ранее подобного рода заседания проходили исключительно за закрытыми дверями. На этот же раз вступительную речь Владимира Путина показали непосредственно в прямом эфире, то есть российским властям явно было важно послать четкий сигнал своим оппонентам.

Ключевой темой заседания Совбеза РФ стало внесение уточнений в "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" — российскую ядерную доктрину, которая последний раз обновлялась в 2020 году.

Вступительную речь Владимира Путина показали в прямом эфире

"Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, в том числе за счет возникновения новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Учитывая это, чрезвычайно важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям", — заявил Путин.

По его словам, в течение последнего года российское Минобороны, МИД, аппарат Совета безопасности и других ведомств провели "глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил". Именно по результатам этой работы, резюмировал правитель РФ, предложено внести ряд уточнений в ядерную доктрину.

Когда Путин применит ядерное оружие против неядерного государства

Во-первых, по словам Путина, будут уточнены условия перехода России к применению ядерного оружия. В частности, в дальнейшем власти РФ будут рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации не только о старте баллистических ракет, но и о "массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы". Речь, как следует из объяснений главы Кремля, идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, а также беспилотниках.

Во-вторых, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участницы Союзного государства. Отметим, что в действующей редакции "Основ" говорится о том, что Россия может ответить ядерным ударом в случае старта баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников, а также в случае применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территории РФ и (или) ее союзников, но ни один из этих союзников не назван поименно.

В-третьих, согласно нововведениям, уточняется, что ядерное оружие РФ может быть применено "в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету" России и Беларуси. При этом, что означает "критическая угроза", Путин не уточнил.

И наконец, в-четвертых, анонсированные Путиным уточнения, предусматривают пункт о том, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, в Кремле будут рассматривать как их совместное нападение на РФ.

На Банковой заявления Путина о расширении российской доктрины ядерного сдерживания назвали шантажом. "Кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают", — написал у себя в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

В свою очередь эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что ряд новых положений ядерной доктрины российские власти привязывают, прежде всего, к систематическим атакам ВСУ по стратегическим объектам на территории РФ, поскольку Кремль считает, что эти действия осуществляются при непосредственной поддержке ядерных держав — США, Франции и Великобритании.

Применение ядерного оружия зависит исключительно от воли Путина

В частности, политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Очевидно, что своеобразным стимулом для изменений ядерной доктрины послужили периодические удары ВСУ по объектам внутри РФ, а также Курская операция. Но следует четко понимать, что если речь идет о любых документах РФ, в том числе и об "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", то они могут написать что угодно, но для России это не является непосредственным принципом или же руководством к действию при принятии важных решений. В данном случае речь идет о лично-персональном решении Путина, который будет руководствоваться в соответствии как с внешнеполитическими обстоятельствами, так и с обстановкой внутри РФ".

Переход от заявлений к изменению ядерной доктрины свидетельствует о готовности России использовать, если не стратегическое, то по крайней мере тактическое ядерное оружие, считает эксперт Фото: Wikimedia Commons

Отметив, что анонсированные Кремлем нововведения, среди прочего, предусматривают применение ядерного оружия в случае агрессии против РФ, эксперт констатировал: "Агрессия против РФ уже состоялась, поскольку украинские Вооруженные силы нарушили суверенную границу Российской Федерации, заняв часть Курской области. То есть, Москва вполне могла расценить это как агрессию, но она этого не сделала, решив не замечать. Кроме этого, в течение последнего года постоянно происходят массированные атаки беспилотников — украинские БПЛА удачно штурмуют военные объекты РФ, нефтебазы, склады, аэродромы и тому подобное. Это тоже можно было бы рассматривать под призмой прямой агрессии, но и здесь Кремль изображает из себя слепого. То есть, Рубикон уже давно перейден, но Россия при этом не использовала ядерное оружие".

По убеждению политолога, внесением изменений в ядерную доктрину Кремль пытается запугать Запад и сбить инициативу Киева по использованию дальнобойного западного оружия по территории РФ, поскольку это будет иметь "колоссальное символическое и репутационное значение и станет личным ударом для Путина".

На Банковой заявления Путина о расширении российской доктрины ядерного сдерживания назвали шантажом Фото: Офис президента

"Вероятным разрешением для Украины на использование "дальнобоя" масштабируется картина участия населения РФ в российско-украинской войне. Вот в чем секрет этого права бить западным оружием. То есть, когда рядовой россиянин увидит, как украинская ракета западного производства летит по российским городам, он будет видеть в этом не то, что слабость Путина, а фикцию всего путинского режима, который, будучи не в состоянии защитить собственное население, подставил его головы под ракетно-дронные "дожди", — отмечает Олег Постернак. Именно поэтому, внося изменения в ядерную доктрину, Кремль, по его мнению, действует на опережение, посылая предупредительные сигналы Западу о расширении своего круга для маневра. Впрочем, если Путину "стрельнет в голову", то, резюмирует политолог, РФ действительно может применить тактическое ядерное оружие, в частности в космосе и в море.

Зачем Путин пытается разыграть карибский сценарий

Подчеркнув, что между теми "ядерными" заявлениями, которые звучали со стороны РФ ранее, и нынешними месседжами Путина есть разница, политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "Чаще всего ядерной дубинкой активно размахивал Медведев, который фактически имеет статус нового Жириновского. Теперь же устами Путина Россия по факту хочет продемонстрировать, что речь идет не просто о громких заявлениях, а о реальных изменениях ядерной доктрины, которые они вне всякого сомнения примут. И на мой взгляд, вряд ли после этого без окончательной потери публичного лица Путина они смогут игнорировать эти нормы, хотя люфт для интерпретаций у них остается".

По убеждению эксперта, инициируя изменения в ядерную доктрину, Путин в какой-то степени хочет разыграть сценарий с Карибским кризисом: "Россия и до этого пыталась доставать этот сценарий, но Соединенные Штаты его не воспринимали в таком радиусе, поскольку Россия — это не Советский Союз. Но сегодня Москва снова хочет разыграть эту карту, причем в ракурсе вероятной практической реализации. Плюс — РФ хочет наглядно продемонстрировать, что подобные решения она будет принимать без оглядки на Пекин, который последовательно и систематически на различных международных площадках, в частности G7, заявляет, что реальные красные линии — это ядерное оружие. То есть, меняя свою ядерную доктрину, Путин показывает не только Западу, но и Китаю, что есть вопросы, которые РФ будет принимать автономно. И в перечень этих вопросов относится применение ядерного оружия".

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Переход от заявлений к изменению ядерной доктрины, считает Алексей Якубин, свидетельствует о готовности России использовать, если не стратегическое, то по крайней мере тактическое ядерное оружие.

"Недавно в Лондоне состоялась встреча представителей американской и британской разведок, во время публичной части они заявили о том, что осенью 2022 года Россия была очень близка к использованию ядерного оружия и тогда они по разным каналам по этому поводу коммуницировали с РФ. То есть, это показатель того, что Запад в принципе достаточно серьезно относится к этой истории. Так же серьезно, думаю, Запад отнесется и к нынешним путинским заявлениям, которые касаются изменения ядерной доктрины. Между тем очевидно, что одной из целей, которые преследует сейчас Путин является то, чтобы Запад не предоставил Украине разрешения на использование дальнобойных ракет по территории РФ", — заключает политолог.

К аналогичному выводу пришли также и эксперты Института изучения войны (ISW). В частности, американские аналитики отмечают, что Путин, который вряд ли применит ядерное оружие, всячески стремится "вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию ядерной саблей". Кроме того, в отчете ISW за 25 сентября говорится о том, что Путин пытается вызвать новую волну паники среди западных политиков "в особо критический момент международных политических дискуссий" с целью усиления контроля над процессом принятия решений о предоставлении разрешения Украине бить западным оружием по военным объектам в России.